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الصحة: الوضع الدوائي في غزة صعب وخطير جدًا

25 حزيران / يونيو 2020 01:12

غزة- الرأي

وصف مدير عام الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة بغزة منير البرش، الوضع الدوائي في قطاع غزة بالصعب والخطير جداً، مشيراً إلى تسارع وتيرة نقص الأصناف الهامة من الأدوية الأساسية والتي تجاوزت 42 % و30 % من المستهلكات الطبية، و56 % من لوازم المختبرات وبنوك الدم.

وقال البرش في تصريح وصل "الرأي" الخميس " إن تداعيات الازمة على مجمل الخدمات الصحية لا يمكن تصورها في ظل الاحتياج الحقيقي والعاجل من عديد الأصناف الدوائية والمتطلبات الأساسية لتعزيز خطة وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.

وأضاف أن أدوية مرضى الدم خاصة أمراض الهيموفيليا والأصناف التخصصية من حليب الأطفال غير متوفرة في قطاع غزة , ما يضع المرضى أمام مشهد قاتم يزيد من تفاقم الوضع الصحي لهم.

وأشار البرش إلى أنن ما وصل من مستودعات الوزارة في رام الله منذ بداية العام بلغ 2 مليون و250 ألف دولار ما يمثل 5% من الاحتياج السنوي لوزارة الصحة، مناشدا الجهات ذات العلاقة لانقاذ الوضع الصحي في غزة جراء تفاقم أزمة نقص الأدوية والمستهلكات الطبية.

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