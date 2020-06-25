وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يهدم منزلين قيد الانشاء شمال القدس وكالة الرأي الفلسطينية "أونروا" تعلن قائمة ومواعيد وأماكن امتحان وظيفة معلم وكالة الرأي الفلسطينية ارتفاع عدد وفيات كورونا في صفوف الجاليات الفلسطينية لـ 158 وكالة الرأي الفلسطينية حماس: الفعل الثائر لعاصم البرغوثي المسار الأكيد لمواجهة "الضم" وكالة الرأي الفلسطينية تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة وكالة الرأي الفلسطينية "إسرائيل" تسجّل 532 إصابة بكورونا خلال يوم واحد وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تجري (4000) عملية قسطرة قلبية خلال العام الماضي 2019 وكالة الرأي الفلسطينية 38 إصابة خلال مواجهات مع الاحتلال في أبو ديس وكالة الرأي الفلسطينية الطقس: أجواء معتدلة والحرارة أدنى من معدلها وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2541) الخميس 25/6/2020
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خياراتنا عديدة لفرض إرادتنا في ملف الأسرى

أبو عبيدة: سنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على قرار الضم

25 حزيران / يونيو 2020 02:18

أبو عبيدة
أبو عبيدة

غزة- الرأي

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن المقاومة تعتبر قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا.

وقال أبو عبيدة في كلمة له في ذكرى عملية الوهم المتبدد، ظهر الخميس: "إن المقاومة ستجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم بإذن الله".

وفي سياق آخر، شدد على أن خيارات المقاومة عديدةٌ لفرض إرادتها في ملف الأسرى حتى تكون الأثمانُ التي سيدفعها الاحتلال غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن المحرمات التي كُسرت في صفقة وفاء الأحرار سيتم كسرها وأكثر في صفقةٍ قادمة، مضيفا: "لن نتعب أنفسنا في تفاوضٍ على أقلّ من هذا الثمن".

وأكد أن "صفقةً لن تمر دون أن يتصدّرها القادة الكبار والأسرى الأبطال الذين تحنّت أياديهم بدماء المحتلين المغتصبين، وإنّ هذا الثمن سيدفعه الاحتلال برضاه أو رغماً عن أنفه".

وشدد أبو عبيدة على التزام المقاومة وعهدها للأسرى بأن إنجاز صفقة تبادل جديدة مع الاحتلال يقع على سلم أولويات المقاومة.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟