أبو عبيدة: سنجعل العدو يعضّ أصابع الندم على قرار الضم

غزة- الرأي

أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس" أن المقاومة تعتبر قرار الاحتلال الإسرائيلي ضم الضفة والأغوار إعلان حربٍ على شعبنا.

وقال أبو عبيدة في كلمة له في ذكرى عملية الوهم المتبدد، ظهر الخميس: "إن المقاومة ستجعل العدو يعضّ أصابع الندم على هذا القرار الآثم بإذن الله".

وفي سياق آخر، شدد على أن خيارات المقاومة عديدةٌ لفرض إرادتها في ملف الأسرى حتى تكون الأثمانُ التي سيدفعها الاحتلال غير مسبوقة في تاريخ الصراع مع العدو.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن المحرمات التي كُسرت في صفقة وفاء الأحرار سيتم كسرها وأكثر في صفقةٍ قادمة، مضيفا: "لن نتعب أنفسنا في تفاوضٍ على أقلّ من هذا الثمن".

وأكد أن "صفقةً لن تمر دون أن يتصدّرها القادة الكبار والأسرى الأبطال الذين تحنّت أياديهم بدماء المحتلين المغتصبين، وإنّ هذا الثمن سيدفعه الاحتلال برضاه أو رغماً عن أنفه".

وشدد أبو عبيدة على التزام المقاومة وعهدها للأسرى بأن إنجاز صفقة تبادل جديدة مع الاحتلال يقع على سلم أولويات المقاومة.