الاتصالات تفعل رابط فحص المنحة القطرية لشهر 5

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للمستفيدين من المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة(دفعة رقم5/2020)عن تفعيل رابط فحص الأسماء، والبدء بصرف المنحة الأميرية القطرية للأسر المتعففة اعتباراً من يوم السبت الموافق 27-06-2020م، وحتى السبت04-07-2020م، وذلك في جميع فروع مكاتب البريد من الساعة 8 صباحا حتى الساعة6عصراً.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رسالة بموعد ومكان الصرف لمن لديه تطبيق الدخول الموحد على الأجهزة الذكية

وطالبت الوزارة المستفيدين الالتزام بالتعليمات التالية، الصرف للمستفيد شخصياً مصطحباً بطاقة الهوية، اصطحاب صورة عن الهوية الشخصية، التوقيع وكتابة رقم الجوال على سند الصرف عدد 2، وإحضار قلم شخصي للتوقيع وينصح بتوفير وسيلة الوقاية الشخصية كمامة.

وبينت أنه سيتم تحديد أعداد المستفيدين داخل المكتب، مع الالتزام بتعليمات شرطة حفظ الأمن والنظام.

كما سيتم توفير مواد لتعقيم ايدي المستفيدين قبل الدخول لمكاتب البريد.

وطالبت المستفيد المصاب ومن لديه أعراض الانفلونزا أو يعاني من أمراض الجهاز التنفسي، بضرورة الاتصال وعدم الحضور لصرف الدفعة على أن يتم الصرف عبر وكالة خاصة في نهاية موعد الصرف.

كما دعت الوزارة المحافظة على المسافة بين كل مواطن وآخر بحيث لا تقل عن واحد ونصف متر خارج مكتب البريد (طابور الانتظار خارج المكتب).

وذكرن أنه سيتم إيقاف آلية التفعيل المسبق للمستفيد، أما الصرف لأصحاب الوكالات سيكون بعد انتهاء عملية الصرف.

رابط الخدمة : http://query.gov.ps