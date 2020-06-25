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الصحة في غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص عينات جديدة

25 حزيران / يونيو 2020 03:06

غزة- الرأي:

أعلنت وزارة الصحة في غزة عن نتائج العينات التي تم فحصها مخبرياً والمشتبه إصابتها بفيروس كورونا.

وأكدت الصحة عدم تسجيل أي إصابة بفيروس كورونا في قطاع غزة، بعد إجراء 40 عينة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

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