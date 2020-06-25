الصحة تجري 203 عمليات قلب مفتوح خلال عام 2019

غزة- الرأي

أجرت وزارة الصحة (203) عملية قلب مفتوح خلال العام الماضي في مستشفيي غزة الأوروبي، ومجمع الشفاء الطبي، وذلك حسب التقرير السنوي لوزارة الصحة الذي أصدره مركز المعلومات الصحي الفلسطيني عن العام 2019.

ولفت استشاري جراحة القلب المفتوح د. محمد نصار أن نسب النجاح العالية في خدمة جراحة القلب تعود للمهارات التي يتمتع بها الكادر الطبي المحلي والذي اكتسبها بمشاركة خبرات الوفود الطبية المتخصصة والتي استجلبتها وزارة الصحة بالتعاون مع شركائها لتخفيف العبء عن المواطن الفلسطيني.

وأشار د. نصار إلى الامكانيات والتجهيزات الحديثة التي يحتويها قسم جراحة القلب المفتوح في مستشفى غزة الأوروبي والتي وفرتها وزارة الصحة بدعم كريم من مؤسسة الهلال الأحمر القطري، لافتا أن أهم مميزات وجود خدمة جراحة القلب المفتوح بغزة هو انهاء معاناة المواطنين في القطاع فعشرات الحالات التي كانت تحتاج لإجراء عمليات القلب المفتوح كانت تواجه بالرفض لحجج غير مبررة من قبل الاحتلال، إلى جانب التأخير في اصدار التحويلات الطبية.

يذكر أن وزارة الصحة تسعى مع شركائها إلى توطين الخدمات الجراحية في قطاع غزة والمحافظة على استمرارية العمل وتطويره في المستشفيات بما يضمن تقديم خدمات صحية أفضل للمواطن الفلسطيني.