"محيسن" يشيد بجهود مجلس القضاء الأعلى في إنجاز معاملات المواطنين

غزة- الرأي

أشاد أحمد محيسن وكيل وزارة الشباب والرياضة، بما يقدمه مجلس القضاء الأعلى من تسهيلات وإنجاز المعاملات لقضايا المواطنين، وشكر تعاون مجلس القضاء الأعلى في الإجراءات المطلوبة من مستفيدي المنحة الأميرية القطرية للزواج، والتي تنفذها الوزارة – صندوق دعم الشباب.

وذلك خلال زيارة وكيل الوزارة ووفد ضم المدراء العامون بالوزارة للمستشار محمد عابد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، صباح اليوم الخميس.

وتناول محيسن أبرز ما تقدمه الوزارة من خدمات وبرامج لخدمة الشباب، من خلال صندوق دعم الشباب، والفعاليات والأنشطة على صعيد المبادرات الشبابية والمسابقات والدورات التدريبية.

وأكد أهمية التعاون مع مجلس القضاء الأعلى لمتابعة تقديم الخدمة للشباب وضمان اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل المعاملات بما يخص البرامج التي تحتاج إلى إجراءات قانونية.

بدوره شكر المستشار محمد عابد رئيس مجلس القضاء الأعلى، جهود الوزارة في خدمة الشباب، والمساهمة في التخفيف عنهم خاصة في مجال قروض الزواج، والإشراف على تقديم المنحة القطرية للزواج، وأوضح أن المجلس الأعلى للقضاء سيواصل دوره في التعاون مع الوزارة وإنجاز كافة المعاملات بما يضمن سهولة الإجراءات لخدمة قطاع الشباب.

وفي نهاية اللقاء قدم وكيل وزارة الشباب والرياضة درعاً للمستشار محمد عابد، تقديراً لجهود القضاء الأعلى في خدمة برامج الشباب.