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المواصلات تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية

25 حزيران / يونيو 2020 03:27

المواصلات تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية
المواصلات تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية

غزة- الرأي

أعلنت وزارة النقل والمواصلات،  عن استئناف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية والخاصة بقطاع النقل وذلك ضمن إجراءات الوقاية والسلامة المعتمدة من وزارة الصحة لمواجهة جائحة كورونا المستجد.
وأكد اللواء صلاح الدين أبو شرخ وكيل وزارة النقل والمواصلات أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد دراسة الوضع الراهن والتشاور مع وزارة الصحة والجهات المعنية.
ومن المقرر أن يشمل هذا القرار كافة الكليات ذات العلاقة ومن أبرزها كلية واعد للتدريب وكلية الإيمان وكلية الإمام الشافعي وجمعية الهلال الأحمر.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل والمواصلات تعمل ومنذ اللحظة الأولى لانتشار الفيروس في أنحاء العالم على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة في مواجهة هذا الفيروس.
 

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