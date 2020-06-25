وزارة التعليم تكرّم الدكتور أنور البرعاوي

غزة- الرأي

كرّمت وزارة التربية والتعليم العالي، وكيل وزارة الثقافة الدكتور أنور البرعاوي، وذلك بعد وصوله لسن التقاعد وانتهاء عمله في عدة محطات في السلك الحكومي ومنها العمل كوكيل مساعد بوزارة التعليم لعدة سنوات.

جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الذي نظمته وزارتي التعليم والثقافة بمدينة غزة بحضور رئيس متابعة العمل الحكومي الأستاذ الدكتور محمد عوض، ووكيل وزارة التربية والتعليم العالي الدكتور زياد ثابت، ووكيل مساعد التعليم العالي الدكتور أيمن اليازوري، والوكيل المساعد الجديد لوزارة الثقافة الأستاذة أميرة هارون وحضور شخصيات رسمية وثقافية وشعبية.

و أشاد الدكتور عوض بالدكتور البرعاوي ومسيرته العملية الحافلة بالإنجازات ، لافتاً الى أنه مثّل البعد الوطني الجامع في أكثر من محطة في مجالات عمله، كما رسخ أن فلسطين لا تتحرر بالسلاح والمقاومة فقط، بل بالثقافة الفلسطينية والمحافظة على ثقافتنا وكيف نسوقها في إطارها الجميل إلى الخارج.

بدوره قدّم الدكتور ثابت الشكر والتقدير للدكتور البرعاوي على فترة العطاء والإنجاز التي قضاها في ميدان التعليم لافتاً إلى أن الدكتور البرعاوي من المخلصين ، فلا يترك أي فرصة إلا ويُقدم فيها ويبذل الجهد بهدف خدمة التعليم وطلبتنا وشعبنا، لافتاً إلى أنه عندما انتقل للثقافة كان له دور في المشهد الثقافي الوطني، وكان على تواصل دوماً مع التعليم لتنفيذ مشاريع مشتركة تفيد مجتمعنا.

ولفت ثابت إلى أن التقاعد ليس نهاية المطاف فأبواب وزارة التعليم مفتوحة دوماً للدكتور أنور للاستفادة من خبراته وأفكاره.

من جهته أوضح الدكتور اليازوري أن الدكتور البرعاوي كان دائماً يطرح تساؤلات لتطوير التعليم ، وله نشاطات ونجاحات راقية في هذا المجال، وعندما انتقل للثقافة وجدنا له توجهات وطنية خالصة فكان يطرح مبادرات كيف ننتقل بفكرة الثقافة لتصبح عمل وطني يجمع الناس ويثقفهم ويقود للتصدي للاحتلال.

من جهته قدّم الدكتور البرعاوي الشكر للجميع مؤكداً أنه سعيد ببذل الجهد في جميع المحطات التي عمل بها في القطاع الحكومي مثل الداخلية والتعليم والثقافة ، داعياً إلى استمرار التطوير ورسم السياسات الثقافية التي تعزز القيم والحضور الوطني وتنتصر للهوية والقضية ووطننا فلسطين.

من جهتها أكدت الوكيل المساعد الجديد لوزارة الثقافة أميرة هارون أنها ستسعى جاهدة لاستمرار تطوير العمل والسير على نهج السياسات الوطنية لخدمة شعبنا وقضيتنا في بعدها الثقافي.