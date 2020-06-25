18% من أسرى غزة بسجون الاحتلال يعانون أمراضًا مزمنة

فلسطين المحتلة - الرأي

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين في المحافظات الجنوبية أن 18% من أسرى قطاع غزة يعانون من أمراض مزمنة، كالسرطانات والقلب والكلى والسكر والضغط والغضروف، وأمراض أخرى.

وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم الخميس، أن الأسرى المرضى يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية والمبادئ الصحية، كحق الرعاية الصحية، والحماية من الأمراض المعدية والخطيرة، والحق في الحصول على أعلى مستوى ممكن من الصحة والرعاية، وعدم التمييز.

من ناحيته، بين وكيل مساعد رئيس الهيئة للإدارات العامة المساندة ومسؤول الهيئة في المحافظات الجنوبية بسام المجدلاوي أن الأسرى يعانون من عدم إجراء الفحوصات المخبرية الدورية والقيام بصور الأشعة.

وأضاف أن الأسرى يعانون أيضًا من عدم وجود طواقم طبية معالجة من إدارة السجون في ظل منع إدخال الطواقم الطبية المتخصصة من وزارة الصحة الفلسطينية وعدم تقديم العلاجات اللازمة أو إجراء العمليات الجراحية للأسرى.

وطالبت الهيئة المؤسسات الإنسانية والحقوقية الفلسطينية والعربية والدولية للضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين المرضى في السجون الإسرائيلية، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولي الإنساني.