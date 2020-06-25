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الاقتصاد تنظم جولة تفقدية لعددٍ من المصانع بالمحافظة الوسطى

25 حزيران / يونيو 2020 03:31

الاقتصاد تنظم جولة تفقدية لعدد من المصانع بالمحافظة الوسطى
الاقتصاد تنظم جولة تفقدية لعدد من المصانع بالمحافظة الوسطى

غزة- الرأي

نظمت وزارة الاقتصاد الوطني اليوم الخميس جولة تفقدية لعدد من المصانع بالمحافظة الوسطى. 
وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الإدارة العامة للصناعة أجرت جولة تفقدية وتقييمية لعدد من المصانع الغذائية والتحويلية والإنشائية في المحافظة الوسطى.
وقال مدير عام الإدارة العامة للصناعات في الوزارة رائد الجزار، أن الهدف من الجولة الاطلاع على أوضاع المصانع من أجل اتخاذ إجراءات حقيقية لدعم المنتج المحلي الوطني، مؤكداً أن الوزارة ستعمل خلال الفترة القادمة على تعزيز الشراكة مع الاتحادات الصناعية للنهوض بالصناعات المحلية.
وتم خلال الجولة الاستماع لمشاكل أصحاب المصانع التي يعانون منها على أرض الواقع والتباحث في كيفية وضع حلول لها.
وعبر أصحاب المصانع عن شكرهم لجهود الوزارة في متابعة عمل المصانع وجولاتها المستمرة ووقوفها بجانبهم في ظل الظروف الصعبة التي يمرون بها مطالبين الوزارة بمزيد من الدعم لمنتجاتهم للنهوض بمصانعهم

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