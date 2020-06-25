سرقة 50 ألف دولار من خزنة لاستخبارات الاحتلال

فلسطين المحتلة - الرأي

سمحت الرقابة العسكرية الإسرائيلية بكشف النقاب عن تعرض خزنة تابعة للوحدة "504" التابعة لشعبة الاستخبارات في جيش الاحتلال للسطو وسرقة عشرات الآلاف من الدولارات.

وذكرت القناة السابعة العبرية أنّ مبلغ 50 ألف دولار فُقد من خزنة تابعة للوحدة الاستخباراتية في مقر لها شمالي الكيان، مبيّنة أنّ المبلغ كان مُعدًّا لصالح أحد العملاء في دولة "معادية".

وبيّنت القناة أنّ ذلك العميل متواجد حاليًا في الكيان، وقد حصل على المبلغ بداية، ولكنّه أعاده لأسباب لم يكشف عنها، وجرى وضع المبلغ في خزنة تابعة للوحدة وبعدها فُقد.

وقالت إنّ الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا في ظروف الحادث، مشيرة إلى أنّه جرى "توبيخ" القائمين على حماية الخزنة.

والوحدة "504" مسؤولة عن تجنيد العملاء خارج حدود الكيان، وبخاصة في "دول الطوق" من سوريا ولبنان والأردن ومصر، بالإضافة إلى إيران.