"الاقتصاد" تصدر التقرير الأسبوعي لأعمال وأنشطة الوزارة

غزة- الرأي

أصدرت وزارة الاقتصاد الوطني التقرير الأسبوعي، لأعمال وأنشطة وإنجازات الوزارة. وذكرت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة بالوزارة، أن الوزارة واداراتها وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها للتفتيش والرقابة على المحلات التجارية والأسواق والمولات التجارية في محافظات قطاع غزة.

الإدارة العامة لحماية المستهلك

وبين التقرير، أن طواقم حماية المستهلك وخلال الجولات اليومية التي تنظمها على المحلات التجارية والأسواق ومخازن التجار نظمت 134 جولة تفتيشية، تم خلالها زيارة 645 منشأة ونقطة بيع، وبلغ عدد محاضر الضبط والاتلاف 132 محضر، وبلغت العينات المسحوبة للفحص المخبري 20 عينة، وتم تحرير 4 مخالفة ضبط وعدم الإعلان عن الأسعار، وتحرير 9 محاضر تحفظ لسلع ومواد غذائية، بينما بلغ عدد محاضر أخذ العينات 19 محضر.

وقامت طواقم حماية المستهلك التابعة للوزارة بمحافظة الشمال بضبط 10 طن ملح بسبب قيام صاحب البضاعة بتزوير تواريخ الإنتاج والانتهاء، وتم تحويل ملف التاجر لوحدة الشؤون القانونية بالوزارة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.

وبمحافظة رفح تم تنظيم جولة مشتركة بين دائرة التنمية الصناعية بالإدارة العامة للصناعة وحماية المستهلك على المخابز في المحافظة.

وتأتي هذه الجولات على المخابز للتأكد من مدى التزام أصحاب المخابز بالإجراءات والشروط الصحية اللازمة للعمل، ومراقبة خطوط الإنتاج فيها من أجل الحفاظ على امن وسلامة وصحة المستهلك.

وبين التقرير ان طواقم الوزارة ضبطت منتج عصير بعد قيام التاجر بتقليد الرسم الصناعي لشركة مسجلة لدي وزارة الاقتصاد الوطني.

يذكر أن مباحث التموين التابعة لوزارة الداخلية تشارك في الجولات التفتيشية التي تنظمها الوزارة، الي جانب عدد من الجهات والوزارات ذات العلاقة.

الإدارة العامة للصناعة

وبين التقرير أن قسم الصناعات المعدنية والحرفية بدائرة التنمية الصناعية بالوزارة، قام بمتابعة البضائع المتحفظ عليها والواردة عبر المعبر وسحب عينات من فروش الغاز وملحقاته للفحص المخبري للتأكد من سلامتها قبل وصولها للمستهلك.

وأوضح التقرير أن الطواقم الهندسية بالإدارة العامة للصناعة نظمت جولات ميدانية على مصانع وورش تصنيع وتجميع فروش الغاز وسحب عينات من المنتجات المصنعة وارسالها لمؤسسة المواصفات والمقاييس لفحصها والتأكد من سلامتها ومدي مطابقتها للمواصفات الفلسطينية، للحفاظ على سلامة المواطنين.

الإدارة العامة للتجارة والمعابر

وأشار التقرير الي أنه من خلال المتابعة اليومية للبضائع الواردة عبر المعابر التجارية، قامت طواقم التفتيش في المعبر بتحرير 24 محضر ضبط وتحفظ.

وذكر أنه تم حجز كافة سيارات الملابس والأجهزة الكهربائية والسخانات الشمسية وتعقيمها، بناءً على قرار وكيل الوزارة د. رشدي وادي القاضي بحجز البضائع، ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية من فايروس كورونا.

مديرية دمغ ومراقبة المعان الثمينة

وأوضح التقرير أن الطواقم التفتيشية التابعة لدائرة الرقابة والتفتيش بمديرية دمغ ومراقبة المعادن الثمينة بالوزارة قامت خلال الأسبوع بتنظيم جولات على محلات الذهب شملت 5 جولات ميدانية تم خلالها زيارة 44 محل لبيع الذهب والمجوهرات بمحافظات قطاع غزة، وتحرير عدد 4 محاضر ضبط لأصحاب محلات الذهب المخالفين لتعليمات الوزارة.

الإدارة العامة للشركات

وبين التقرير أن عدد المعاملات المنجزة في الإدارة العامة للشركات بلغ 207 معاملة، وتسجيل 2 شركة، وتحديث 26 شركة، واجراء تعديل على 9 شركات، وتم التدقيق على معاملات لعدد 10 شركات خلال الأسبوع، وتقديم 26 استشارة لأصحاب الشركات، وتم 6 زيارات ميدانية.

وقامت دائرة السجل التجاري بإنجاز 70 مستخرج، وتسجيل 10 سجلات تجارية جديدة، واجراء تعديل على 10 سجلات تجارية.