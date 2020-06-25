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الصحة تنظم مناورة للتعامل مع اصابات محتملة بفيروس كورونا

25 حزيران / يونيو 2020 03:38

الصحة تنظم مناورة للتعامل مع اصابات محتملة بفيروس كورونا
الصحة تنظم مناورة للتعامل مع اصابات محتملة بفيروس كورونا

غزة- الرأي

 نظمت وزارة الصحة أمس الاربعاء، مناورة ميدانية في مدرسة عبد القادر الحسيني بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وتهدف هذه المناورة إلى تقييم أداء الطواقم الطبية وجهوزيتها للتعامل مع مرضى الجهاز التنفسي في مراكز الفرز التي اعدتها الوزارة بالقرب من مستشفياتها الرئيسية في محافظات قطاع غزة، لاسيما عند اكتشاف حالات مصابة بين المواطنين.
وفي ذات السياق، يشير مدير مركز الفرز الصحي د. أسامة زيدان، أن هذه المناورات التي تجريها وزارة الصحة بالشراكة مع عدد من المنظمات الصحية، تأتي ضمن جملة من الإجراءات الاحترازية المتبعة من وزارة الصحة لحصر أي انتشار محتمل لفيروس كورونا والذي ترتفع معدلات الاصابة به بشكل كبير على مستوى العالم.
 

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