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الزراعة تواصل ورشات العمل لإعداد الخطة متوسطة المدي (2021- 2023 )

25 حزيران / يونيو 2020 04:05

الزراعة تواصل ورشات عملها لإعداد الخطة متوسطة المدي (2021- 2023 )
الزراعة تواصل ورشات عملها لإعداد الخطة متوسطة المدي (2021- 2023 )

غزة- الرأي

تواصل الإدارة العامة للتخطط والسياسات في وزارة الزراعة، عقد سلسلة من ورشات العمل لإنجاز "خطة استراتيجية متوسطة المدي" للقطاع الزراعي، وبعدما تم عقد لقاءات في المرحلة الاولي مع المزارعين والبلديات للتعرف على احتياجات المزارعين عن كثب،و تحديد المشاريع المنوي تنفيذها.

ويجري حاليا في المرحلة الثانية عقد لقاءت مكثفة مع كافة الإدارات العامة والمديريات بالوزارة للتعرف على رؤيتهم وتصورهم للخطة متوسطة المدي والمشاريع المقترحة واولوياتها بالنسبة لهم، فقد تم أمس عقد اللقاء الرابع الخاص بمشاركة كافة الادارات العامة والمديريات والجهات الفاعلة بالوزارة

بدوره رحب م. حسام أبوسعدة مدير دائرة التخطيط وتحليل السياسات بالحضور، وأكد علي اهمية تلك اللقاءات للخروج بخطة متكاملة وشاملة مناسبة لاحتياجات القطاع الزراعي في المرحلة المقبلة، حيث جرى عرض في هذا اللقاء خطة الادارة العامة للتربة والري، والادارة العامة لحماية الأراضي

وأكد أبو سعدة أن تلك المخرجات من اللقاءات هي حجر الاساس للبناء علية لإعداد الخطة متوسطة المدي، لافتً الى المرحلة الثانية التي نحن بصددها ستوضح الملامح الاساسية للخطة، وتأتي المرحلة الثالثة والتي تجمع كافة الفاعلين بالقطاع الزراعي من مؤسسات ومنظمات دولية،أومحلية لها علاقة بالقطاع الزراعي

الزراعة تواصل ورشات عملها لإعداد الخطة متوسطة المدي (2021- 2023 ) 105985172_3102202149859184_72014346656061306_o 106005162_3102202243192508_4604444883792225915_o
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