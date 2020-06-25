الزراعة ترشد مزارعي العنب لمتابعة الأمراض التي تصيب محاصيلهم

غزة- الرأي

قام مختبر وقاية النبات بالاداره العامه لوقاية النبات والحجرالزراعي بتنفيذ عدة جولات ميدانية على مزارع العنب في محافظتي الشمال و الجنوب

حيث تم ارشاد مزارعي العنب وتحديدا في المناطق الجنوبية خيث تبين ظهور أمراض جديدة على مزارع العنب هو ما يسمى مرض" الذراع الميت" الاسود

وخلال الجولة تم جلب العينات لمختبر وقاية النبات في مقر الوزارة وعزله وتشخيصها تشخيص دقيق واعطاء الإرشادات اللازمه.

وتولى وزارة الزاعة عناية خاصة بمحصول العنب، عبر سياستها والتي تهدف الي زيادة المساحة وزيادة الإنتاجية في هذا المحصول من خلال المشاريع الزراعية التي تخدم المزارعين.