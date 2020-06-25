وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تنظم مناورة للتعامل مع اصابات محتملة بفيروس كورونا وكالة الرأي الفلسطينية "الاقتصاد" تصدر التقرير الأسبوعي لأعمال وأنشطة الوزارة وكالة الرأي الفلسطينية سرقة 50 ألف دولار من خزنة لاستخبارات الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنظم جولة تفقدية لعددٍ من المصانع بالمحافظة الوسطى وكالة الرأي الفلسطينية 18% من أسرى غزة بسجون الاحتلال يعانون أمراضًا مزمنة وكالة الرأي الفلسطينية وزارة التعليم تكرّم الدكتور أنور البرعاوي وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تستأنف المحاضرات والدورات الاستكمالية في الكليات المهنية وكالة الرأي الفلسطينية "محيسن" يشيد بجهود مجلس القضاء الأعلى في إنجاز معاملات المواطنين وكالة الرأي الفلسطينية الصحة تجري 203 عمليات قلب مفتوح خلال عام 2019 وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف.. إجراءات متكاملة وجهود مهنية في مواجهة كورونا
أخبار » الأخبار الحكومية

خلال جولة في الشمال ورفح

الزراعة ترشد مزارعي العنب لمتابعة الأمراض التي تصيب محاصيلهم

25 حزيران / يونيو 2020 04:13

الزراعة ترشد مزارعي العنب لمتابعة الأمراض التي تصيب محاصيلهم
الزراعة ترشد مزارعي العنب لمتابعة الأمراض التي تصيب محاصيلهم

غزة- الرأي

قام مختبر وقاية النبات بالاداره العامه لوقاية النبات والحجرالزراعي بتنفيذ عدة جولات ميدانية على مزارع العنب في محافظتي الشمال و الجنوب

حيث تم ارشاد مزارعي العنب وتحديدا في المناطق الجنوبية خيث تبين ظهور أمراض جديدة على مزارع العنب هو ما يسمى مرض" الذراع الميت" الاسود

وخلال الجولة تم جلب العينات لمختبر وقاية النبات في مقر الوزارة وعزله وتشخيصها تشخيص دقيق واعطاء الإرشادات اللازمه.

وتولى وزارة الزاعة عناية خاصة بمحصول العنب، عبر سياستها والتي تهدف الي زيادة المساحة وزيادة الإنتاجية في هذا المحصول من خلال المشاريع الزراعية التي تخدم المزارعين.

106106228_3102114076534658_3070861394326160028_n 105604748_3102113953201337_1857490753019200801_n الزراعة ترشد مزارعي العنب لمتابعة الأمراض التي تصيب محاصيلهم
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟