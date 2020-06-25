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بداية خانيونس تدين متهماً في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة”

25 حزيران / يونيو 2020 04:55

بداية خانيونس تدين متهماً في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة”
بداية خانيونس تدين متهماً في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة”

غزة- الرأي

أدانت محكمة بداية خانيونس اليوم الخميس، برئاسة القاضي أ.عماد النبيه وعضوية كل من القاضي محمد نوفل والقاضي اسماعيل ابو زيدان استناداً إلى التهم الواردة في لائحة الاتهام بحق المدان ( أ.س).

حيث حكمت المحكمة عليه بالحبس عشر سنوات مع النفاذ على أن تخصم منها مدة التوقيف، ومصادرة المادة المضبوطة، والدراجة النارية المضبوطة في الواقعة بتهمة بحيازة مواد مخدرة خلافاً لأحكام المواد (1،2، 28 فقرة 1، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م.

بينما حكمت ببراءة المتهم (أ.ب)، لعدم كفاية الادلة ، المتهم بتهمة المساهمة في جريمة الاتجار بمواد المخدرة خلافاً لنص المواد (1، 2، 41، 28/1، 35) من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم (7) لسنة 2013م. 
جاء ذلك الحكم بعد تقديم النيابة العامة لأدلتها ومرافعاتها واعطاء المتهمين حق الدفاع عن أنفسهم و استكمال كافة البينات وسماع دفاعهم والتي أدت الى قناعة المحكمة لإصداره

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