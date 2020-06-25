النيابة والإصلاح المجتمعي يؤكدان على تعزيز السلوك القيمي

غزة- الرأي

أكد النائب العام المستشار ضياء الدين المدهون، ورئيس لجنة الإصلاح المجتمعي د.عبدالله أبو عليان، على استكمال الجهود البنّاءة وفق رؤية ومحدّدات واضحة، وإشراك المؤسسات الرسمية والأهلية والمجتمع المدني في تعزيز السلوك القيمي.

وحث اللقاء بينهما على اهمية النهوض بواقع التغيير الإيجابي، ومراعاة الأولويات في معالجة الظواهر السلبية، والاعتناء في القضايا الكبرى؛ نحو التغيير والإصلاح والنصر والتحرير.

وأكد المستشار المدهون، على استمرارية التدرّج في تقويم السلوك، بِدءاً بالتوعية والتثقيف، يليها رصد الظواهر وتعزيز البيئة القانونية والإجرائية في المحاسبة والتقويم.