وزارة الأسرى: الاحتلال يمارس أبشع أساليب التعذيب بحق 5000 أسير

غزة- الرأي

أكدت وزارة الأسرى والمحررين بأن إدارة السجون صعدت في الفترة الأخيرة من انتهاكات حقوق الإنسان الخاصة بالأسرى والأسيرات من لحظة اعتقالهم مروراً بفترة التحقيق القاسية التي تمارس بها كافة أصناف التعذيب المحرمة دولياً.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نظمته الوزارة اليوم الخميس، بمناسبة اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، والذي يصادف يوم غدٍ 26 يونيو من كل عام، بحضور العديد من المؤسسات الحقوقية والإعلامية، وشخصيات اعتبارية من فصائل العمل الوطنى والاسلامى، ولجنة أهالى الأسرى وأهالى الأسرى وأسرى محررون.

وشددت الوزارة على أهمية هذا اليوم للشعب الفلسطيني الذي نسلط فيه الضوء على الممارسات والاعتداءات الإسرائيلية بحق الأسرى، مشيدة بدور المؤسسات الإعلامية والحقوقية في تفعيل قضية الأسرى والعمل الدؤوب فى كشف جرائم الاحتلال التي ترتكب يوميا داخل السجون الإسرائيلية .

وبينت الوزارة أن الاحتلال من الحكومات التي وقعت على الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تمنع سياسة التعذيب بحق الإنسانية ولكن ذلك كان وهم أمام شاشات الإعلام الدولي، مؤكدة على أن إسرائيل لن تلتزم بأي من هذه الاتفاقات وأن هذا التوقيع كان حبرا على ورق ، بل شرعت التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين، حيث لا تزال إسرائيل تعتقل أكثر من 5000 أسير فلسطيني من جميع الأعمار ويتعرضون لأقسى أنواع التعذيب وإصدار الأحكام العالية بحقهم والاعتداء عليهم بالكلاب البوليسية والاعتقال الإداري غير المبرر .

وبدوره أوضح والد الأسير محمد الحلبي، أن مثل هذه الممارسات دفعت العديد من الأسرى لخوض الإضرابات المفتوحة عن الطعام خلال السنوات الماضية التي مكنتهم من التوصل لجزء من متطلباتهم ولم تفي سلطات السجون ببعض منها ، مشيرأ بأن هذه الممارسات تعتبر جرائم حرب ضد الإنسانية وفقا للمواثيق الدولية ، وأن الشعب الفلسطيني سوف يواجه كل هذه الاعتداءات بشتى الوسائل والطرق المتاحة لنيل الأسرى حريتهم ورفع الظلم عنهم .

وتحدثت فاطمة العديلي، ممثلة عن جمعية انسان بلا حدود برسالة باللغة الانجليزية موجهة الى المؤسسات الدولية تطالبهم فيها بالضغط على الاحتلال من أجل وقف تلك الممارسات الوحشية بحق الأسرى والأسيرات والتى تحظى بالدعم السياسي والتغطية القانونية، ضاربة بذلك عرض الحائط كل المواثيق والاتفاقيات الدولية التى لا تجيز استخدام التعذيب ضد الأسرى.

يذكر أن اليوم العالمي لمناهضة التعذيب أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1997م بناء على توصية من المجلس الاقتصادي والاجتماعي بأن يكون يوم 26 يونيو من كل عام يوما لمناقشة قضايا التعذيب حول العالم والوصول إلى اتفاق لمناهضة ضحايا التعذيب والمعاملات اللانسانية .