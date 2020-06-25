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"حمد" يتفقد سير العمل في مديريات التنمية الاجتماعية

25 حزيران / يونيو 2020 06:28

"حمد" يتفقد سير العمل في مديريات التنمية الاجتماعية

غزة- الرأي

أجرى الدكتور غازي حمد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وبرفقته مدير عام العلاقات العامة والإعلام د.حسام الدجني ، ونائب مدير عام المديريات أ. حسام ابو الخير ، جولة تفقدية لمديرية التنمية الاجتماعية غزة والمكتب الفرعي للمديرية وكان في استقباله مدير المديرية أ.وائل الخور ، ومجموعة من موظفي المديرية حيث اطلع على سير العمل وطبيعة الخدمات التي تقدمها المديرية للشرائح الفقيرة
وأثنى حمد على الجهود الكبيرة التي تبذلها طواقم المديريات في تقديم الخدمة للأسر الفقيرة والشرائح المهمشة ، وطالب بمزيد من العطاء والوقوف على المطالب الملحة للفقراء
من جانبه رحب الخور بوفد الوزارة ، مثمنا عاليا هذه الزيارة لما لها من دور كبير في زيادة روع العطاء وبذل الجهود لدى كل العاملين .

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