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في محافظتي رفح و خانيونس

التنمية الاجتماعية توزع حفاضات طبية لكبار السن

25 حزيران / يونيو 2020 06:32

التنمية الاجتماعية توزع حفاضات طبية لكبار السن في محافظتي رفح و خانيونس
التنمية الاجتماعية توزع حفاضات طبية لكبار السن في محافظتي رفح و خانيونس

خان يونس- الرأي

وزعت وزارة التنمية الاجتماعية ممثلة في الإدارة العامة للرعاية الاجتماعية و التأهيل، دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، الحفاضات الطبية على كبار السن في محافظتي خان يونس و رفح بالتنسيق مع الإدارة العامة للمديريات من حيث اعداد الحالات التي تحتاج إلى حفاضات طبية.
وأكد د. محمد العرعير مدير عام الرعاية الاجتماعية على اهتمام وزارة التنمية بكبار السن و الأشخاص ذوي الاعاقة ، حيث تعمل على توفير احتياجاتهم سواء من الأدوات المساعدة أو الحفاضات الطبية وكذلك العمل على إدراجهم في برامج الوزارة المختلفة.
من جانب آخر أفاد أ.غسان فلفل مدير دائرة تأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة أن عدد الحالات التي ستسفيذ من هذه المساعدة في محافظتي رفح و خان يونس 182 حالة من كبار السن و أن المرحلة الأولى ستشمل محافظة رفح ، والاسبوع القادم سيشمل محافظة خانيونس و تليها المحافظات الأخرى علما بأن التوزيع سيكون عبر مديريات التنمية الاجتماعية في الميدان.

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