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التنمية الاجتماعية تنظم زيارة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

25 حزيران / يونيو 2020 06:35

التنمية الاجتماعية تنظم زيارة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية
التنمية الاجتماعية تنظم زيارة لمستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية

غزة- الرأي

زار وفد من وزارة التنمية الاجتماعية ممثلا بوكيل الوزارة د. غازي حمد ومدير عام الرعاية الاجتماعية د. محمد العرعير، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام د. حسام الدجني، ومدير دائرة تاهيل لأشخاص ذوي الإعاقة أ. غسان فلفل، مستشفى حمد للتأهيل والأطراف الصناعية للتنسيق والتعاون مابين الوزارة والمستشفى فيما يخص شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان في استقبالهم د. رأفت لبد مدير عام المستشفى والمدير الطبي د. أيمن البدري، وا. مراد بدر المدير المالي 
من جانبه،  تحدث حمد عن اهمية دور وزارته فيما يتعلق بقطاع الإعاقة والإطلاع على أهم المشاكل التي يعاني منها ذوي الإعاقة، وأهم الاحتياجات لهذه الشريحة 
وفي سياق متصل،  لفت حمد إلى أنه يوجد أكثر من 52 ألف شخص من ذوي الإعاقة مسجلين في قوائم وزارة التنمية الاجتماعية من خلال البرنامج المحوسب لهم .
حيث بين حمد أن هناك جهودا تبذل من أجل تفعيل بطاقة المعاق من خلال التنسيق مع المؤسسات العاملة في مجال التأهيل والإعاقة من حيث تقديم رزمة من الخدمات لهم عبر هذه البطاقة، مشيرا إلى دور الوزارة في قضية تعديل قانون الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما وجود المجلس الاعلى لذوي الإعاقة الذي يتبنى قضاياهم والعمل على حل المشاكل التي تواجههم من حيث الخدمات والبرامج 
وفي حديثه بين حمد ان هناك مركزا لذوي الإعاقة تابع للوزارة يعمل على تأهيلهم وتدريبهم .
بدوره تحدث العرعير عن ضروة التعاون المشترك ما بين الوزارة والمستشفى فيما يخص برامج التاهيل 
من جانبه أكد فلفل ان هناك نظام محوسب لذوي الإعاقة الذي من خلاله يتم تسجيل بياناتهم واحتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم ضمن التصنيف الدولي للإعاقة التابع للصحةالعالمية وبالشراكة مع الوزارات الحكومية ومؤسسات التأهيل 
واتفق الطرفا على ضرورة تشكيل اللجنة الفنية للعمل والتنسيق مابين الوزارة والمستشف من حيث البرامج والخدمات الخاصة بذوي الإعاقة .

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