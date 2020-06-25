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"الإصلاح والتأهيل" تفتتح دورة لغة إنجليزية لـ 50 نزيلًا

25 حزيران / يونيو 2020 06:47

"الإصلاح والتأهيل" تفتتح دورة لغة إنجليزية لـ 50 نزيلًا

غزة- الرأي

افتتح قسم الإرشاد والتوجيه في مركز إصلاح وتأهيل الكتيبة بغزة، دورة تعليمية في مهارات "محادثة وكتابة" في اللغة الإنجليزية لـ "50" من نزلاء المركز.

وتستمر الدورة لمدة ثلاثة شهور، موزعة على 100 ساعة تدريبية، وذلك بالتنسيق مع أكاديمية غزة للتدريب والتطوير.

ويتعرف النزلاء خلال الدورة على أساسيات الكتابة والمحادثة باللغة الإنجليزية، ويُمنحوا في ختامها شهادات توثق اجتيازهم الدورة.

وتهدف مراكز الإصلاح والتأهيل لتقديم كل الخدمات والمتطلبات للنزلاء، حيث يعُد التعليم رافدًا مهمًا من روافد العملية الإصلاحية التي تسعى لتحقيقها بالوجه الذي يتلاءم مع متطلبات العصر.

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