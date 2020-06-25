رؤساء بلديات الخليل يطالبون الصحة بإعلانها محافظة منكوبة

فلسطين المحتلة - الرأي

تقدم رؤساء بلديات محافظة الخليل، بعدة مطالب لوزارة الصحة بالضفة الغربية المحتلة، لتحسين أوضاع المستشفيات والرعاية الطبية في المحافظة.

وطالبوا في الكتاب الذي رفعوه للوزارة بإعلان محافظة الخليل، منكوبة بعد موجة الإصابات بفيروس كورونا التي سجلت فيها.

وقالوا إنه يجب رفد الطواقم الطبية العاملة في المحافظة، ومعالجة النقص الحاد فيها، ووضع خطة طوارئ شاملة.

كما طالب رؤساء البلديات الإعلان فوراً عن انطلاق العمل في مستشفى دورا، ورفده بالطواقم الطبية، وتعزيز مستشفيات الأهلي والهلال والميزان ومحمد علي المحتسب.

بالإضافة لتأمين الاحتياجات الطبية لمستشفى أبو حسن القاسم، وتشغيل مبنى الصحة الجديد في يطا، ومستشفى حلحول الحكومي، وفتح مراكز حجر لائقة لمصابي كورونا.

وناشدوا بصرف ما تحتاجه المحافظة من سيارات إسعاف ومركبات لنقل المصابين، وصرف مستحقات الهيئات المحلية من الحكومة، وتلك المتعلقة بالمستشفيات الخاصة.

وقالوا إنه يجب صرف مساعدات للعائلات المحجورة، وتعزيز الطواقم الأمنية في المحافظة.