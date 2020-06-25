الاحتلال يبعد حارسين وفتاة عن الأقصى لمدة 6 أشهر

فلسطين المحتلة - الرأي

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حارسين يعملان في المسجد الأقصى المبارك، وفتاة عن محيطه لمدة 6 أشهر.

وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال سلمت حارسي المسجد الأقصى فادي عليان، وعبد الكريم قاعود، قراراً بإبعادهما عن المسجد لمدة 6 أشهر.

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال سلمت أيضا الفتاة شفاء أبو غالية، قراراً بالإبعاد عن الأقصى للمدة ذاتها، بعد أن كانت قد اعتقلتها قبل أيام، برفقة مجموعة فتيات من مصلى باب الرحمة.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، كانت قد اعتقلت الحارس عليان قبل أسبوع، خلال عمله في قبة الصخرة المشرفة، بعد اعتراضه على تصرفات الطلبة اليهود "غير اللائقة" في المسجد الأقصى.