محمد صلاح يفك العقدة ويسجل أمام مانشستر يونايتد

قد تنسى مباراة ما ولا تستطيع أن تتذكر أحداثها، وقد تنسى لاعبين بأعينهم ولا تتذكر أسماءهم عندما يذكرك بهم أحد أصدقائك، ولكن من الصعب جدًا أن تنسى الأهداف الرائعة التى سجلها نجوم الساحرة المستديرة، والتى خلدت أسماءهم فى سجلات كرة القدم، وظلت إلى يومنا هذا عالقة فى أذهان الجميع.

"جول مورنينج" تقرير يومى سوف نقدم لكم من خلاله كل صباح مجموعة من أجمل أهداف كرة القدم، التى سجلها كبار نجوم اللعبة.

نجح النجم المصري محمد صلاح في تسجيل هدفًا حاسمًا مع فريقه ليفربول هذا الموسم، والأجمل أنه جاء في شباك العملاق مانشستر يونايتد، والذي لم يسبق له التسجيل أمامه في كل المباريات السابقة، ليفك هذه العقدة في موسم تتويج الريدز التاريخي بلقب الدوري الإنجليزي.

الهدف جاء في يناير الماضي وتحديدًا في الجولة 23 التي شهدت كلاسيكو إنجلترا بين ليفربول ومانشستر يونايتد على ملعب "أنفيلد" وانتهت بفوز الريدز 2-0 وقد أحرز صلاح الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة من اللقاء ليقتل المباراة عمليًا بعد أن كان الشياطين الحمر يستهدفون التعادل.

الهدف بدأ من عند الحارس البرازيلي أليسون بيكر الذي قرر إعطاء الكرة لصلاح المتقدم وحيدًا، ليركض النجم المصري كعادته ويقطع مسافة كبيرة من منتصف الملعب، قبل أن يسجل في شباك دي خيا ويحتفل مع جماهير الريدز على طريقته الخاصة، وقد فاز هذا الهدف بأفضل هدف في شهر يناير لنادي ليفربول.

ونجح محمد صلاح فى ضم مانشستر يونايتد إلى قائمة ضحاياه على مدار مشواره بمسابقة الدوري الإنجليزي، حيث يعد مان يونايتد الفريق الـ23 الذى يتمكن "الفرعون المصرى" من زيارة شباكه، بينما لم يتمكن من التسجيل أمام سوانزي سيتي وأستون فيلا.