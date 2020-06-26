فيدال: برشلونة قادر على إنهاء هذا الموسم متوجا بالألقاب

أكد التشيلى أرتورو فيدال، لاعب برشلونة الإسبانى، أن الفريق الكتالونى قادر على إنهاء الموسم الجارى 2019-2020 متوجا بالألقاب، مشيرا إلى أنه البارسا في حالة رائعة تسمح له بالفوز بلقب الدوري الإسباني على الرغم من تنازله على الصدارة لغريمه التقليدي ريال مدريد بفارق المواجهات المباشرة فقط.

قال فيدال في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الكتالونية: "مع ضغط المباريات بشكل أكبر، يجب أن نستغل الوقت للوصول إلى المباراة التالية بأفضل طريقة ممكنة" مضيفًا "لدينا الإمكانيات لنكون أبطال".

أضاف فيدال "الجو الرائع بين الفريق عامل مهم، لقد أصبحنا جميعا أصدقاء مقربين وهذا يساعدنا، إنه مهم جداً لأنه ينعكس على المستوى في الملعب، أنا سعيد بذلك".

وعن غياب الجماهير في الفترة الأخيرة بسبب فيروس كورونا، أوضح لاعب برشلونة "كل ما يحدث قبل بداية المباراة هو أشياء لم يتخيلها أحد، إنها نادرة ومعقدة، ولكن بمجرد أن تبدأ، يجب أن نركز قدر الإمكان على المضي قدما في المباريات".

وتابع فيدال "قبل أشهر عندما تصل إلى الملعب تشاهد الجماهير وتكون الاجواء حماسية ولكن الآن لا نشعر بأي شيء، ليس لديك رغبة في اللعب والأمر معقد، لكن بمجرد أن تبدأ المباراة نركز قدر الامكان على المضي قدماً في اللعبة".

وتحدث فيدال عن المنافسة على دورى أبطال أوروبا قائلا "أحب شكل دوري أبطال أوروبا. إذا تمكنا من المرور ضد نابولي، كل شيء سيكون غريبًا بسبب كيف ومتى سيتم لعبها، في أغسطس وفي مباراة فاصلة، تلك المباريات أحبها كثيرًا. أريد أن أكون مهمًا في تلك المباريات".