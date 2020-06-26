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رياض محرز يختار أفضل لاعب فى الدورى الإنجليزى هذا الموسم

26 حزيران / يونيو 2020 07:37

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أعلن الدولى الجزائرى رياض محرز نجم مانشستر سيتى، عن اللاعب الذى يعتقد أنه يستحق الفوز بجائزة أفضل لاعب فى إنجلترا والمقدمة من رابطة اللاعبين الإنجليزية المحترفة عن الموسم الحالى 2019-2020 ، وكان من المقرر أن يتم الإعلان عن الفائز بالجائزة فى أبريل الماضي، لكن تم تأجيلها بسبب ظروف تفشى فيروس كورونا المستجد.
 
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ولم يختار رياض محرز، الدولى المصرى محمد صلاح رغم أن أرقام الموسم الحالى على صعيد الدورى الإنجليزى الممتاز تشير إلى تفوقه.
 
واستطاع محمد صلاح تسجيل 17 هدفا بعد مرور 31 جولة فى البريميرليج، علما أن الفرعون المصرى سجل 21 هدفا فى كل المسابقات.
 
ويحتل صلاح المركز الثانى فى ترتيب هدافى المسابقة هذا الموسم بـ17 هدفا بالتساوى مع الجابونى بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال وبفارق هدفين عن المتصدر جيمى فاردى مهاجم ليستر سيتي.
 
جدير بالذكر أن ليفربول توج بلقب البريميرليج للمرة الأولى بعد غياب 30 عاما، بعد سقوط مانشستر سيتى الوصيف أمام مضيفه تشيلسى فى ختام الجولة 31.
 
 

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