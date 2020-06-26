جوجل تعلن عن تحديث تاريخى لحذف بيانات المستخدم تلقائيًا بعد 18 شهرًا

قررت جوجل حذف بيانات المستخدم تلقائيًا بما فى ذلك موقعهم وسجل البحث بعد 18 شهرًا، فى تحديث تاريخى لإعدادات الخصوصية الخاصة به، كما تم تضمين يوتيوب أيضًا فى التغيير، وسيبدأ موقع الفيديوهات الآن فى إزالة بيانات سجل المستخدمين بعد 36 شهرًا، وقالت جوجل إن هناك حاجة إلى فترة زمنية أطول لتحسين توصيات الفيديو الخاصة بالمنصة.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى أعلن ساندر بيتشاى الرئيس التنفيذى لشركة التكنولوجيا العملاقة عن التغيير، قائلاً إن الشركة تعتقد أنه يجب فقط الاحتفاظ بمعلوماتك طالما أنها مفيدة.

وفى السابق كان يُطلب من المستخدمين تنشيط عناصر التحكم فى حذف البيانات الخاصة بهم وتعيين الحدود الزمنية.

وأعلن بيتشاى عن التغيير، قائلاً: "نحن مستمرون فى تحدى أنفسنا للقيام بالمزيد بتكلفة أقل، واليوم نقوم بتغيير ممارسات الاحتفاظ بالبيانات لدينا لجعل الحذف التلقائى هو الإعداد الافتراضى لإعدادات نشاطنا الأساسى، ويعنى التغيير عن حذف بيانات نشاطك تلقائيًا وباستمرار بعد 18 شهرًا، بدلاً من الاحتفاظ بها حتى تختار حذفها."

وأضاف بيتشاى: "فى العام الماضى قدمنا ​​عناصر تحكم فى الحذف التلقائى، والتى تمنحك خيار أن تقوم جوجل تلقائيًا بحذف بيانات سجل المواقع والبحث والصوت وأنشطة يوتيوب بشكل مستمر ومستمر بعد ثلاثة أو 18 شهرًا."

وقالت الشركة إن يوتيوب سيخزن بيانات المستخدمين لفترة أطول لأن المستخدمين سيستفيدون من توصيات الفيديو التى قدمتها خوارزميات النظام الأساسى استنادًا إلى سجل البحث.

وأضافت جوجل "لا يزال بإمكان المستخدمين اختيار تقصير فترات الاحتفاظ يدويًا، إذا رغبوا فى ذلك، وإذا كان لديك بالفعل سجل المواقع وتشغيل أنشطة الويب والتطبيقات، فلن نغير إعداداتك، ولكننا سنذكرك بنشاط بشأن عناصر التحكم فى الحذف التلقائى من خلال الإشعارات ورسائل البريد الإلكترونى داخل المنتج، حتى تتمكن من اختيار إعداد الحذف التلقائى الذى يناسبك."

من بين التغييرات الأخرى المعلنة، قالت جوجل إنها ستضيف حق الوصول إلى إعدادات حساب جوجل مباشرة من محرك البحث الخاص بها، لذلك يمكن للمستخدم البحث عن "هل حساب جوجل الخاص بى آمن؟" والاسترشاد بإعدادات الخصوصية والأمان الخاصة بهم.

وقالت الشركة إنها تسهل أيضًا الوصول إلى وضع التصفح المتخفى على الهاتف المحمول - مما يسمح للمستخدمين بإجراء عمليات بحث وزيارة مواقع الويب دون تسجيل هذا النشاط