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أخبار » التكنولوجيا و التقنية

العلماء يتمكنون من تحويل الملح إلى مصدر للطاقة

26 حزيران / يونيو 2020 07:47

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أفادت الخدمة الصحفية لمعهد سكولتك للعلوم والتكنولوجيا الروسي بالتعاون مع جامعة آلتو الأمريكية وجامعة ماساتشوستس للتكنولوجيا أن الباحثين تمكنوا من إنشاء مكثف فائق المرونة يعتمد على الملح.

ويمكن استخدام هذه المكثفات الفائقة في الإلكترونيات القابلة للارتداء (الساعات الذكية، على سبيل المثال) والبطاريات المحمولة.

وتشير المقالة المنشورة على صفحات مجلة " Journal of Energy Storage" إلى أن المكثف يحتوي على أقطاب جرافين المغطاة بالنيتروجين، حيث يتم إدخالها في محلول هيدروجيل يحتوي على الملح. ويتم وضع الهيكل الناتج بين أنابيب نانوية كربونية أحادية الجدار، وفق موقع "كراسنايا فيسنا".

وأظهرت التجارب أن المكثف الفائق يولد سعة قدرها 806 فاراد/ سم، وتحمل 5000 آلاف دورة تفريغ شحن.

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