وكالة الرأي الفلسطينية أحدث تقاليع كورونا: عربة الفيروس لتحية الأطباء في الهند وكالة الرأي الفلسطينية أحدث تقاليع كورونا: عربة الفيروس لتحية الأطباء في الهند وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يكشف طريقة غريبة للحماية من الحر الشديد وكالة الرأي الفلسطينية مدمنة الماء: تشرب أكثر من 44 لتراً في اليوم وكالة الرأي الفلسطينية العلماء يتمكنون من تحويل الملح إلى مصدر للطاقة وكالة الرأي الفلسطينية جوجل تعلن عن تحديث تاريخى لحذف بيانات المستخدم تلقائيًا بعد 18 شهرًا وكالة الرأي الفلسطينية مايكروسوفت تكشف عن الشكل الجديد لقائمة ويندوز 10 وكالة الرأي الفلسطينية أسباب جفاف الشعر عند الرجال وطرق علاجه وكالة الرأي الفلسطينية كل ما يجب أن تعرفه عن المطهرات ومعقم اليدين وكالة الرأي الفلسطينية لماذا يُعرف توقف التنفس أثناء النوم بأنه القاتل الصامت؟
أخبار » عجائب وطرائف

طبيب يكشف طريقة غريبة للحماية من الحر الشديد

26 حزيران / يونيو 2020 07:49

1
1

كشف الطبيب الروسي ومقدم التلفزيون يفغيني كوماروفسكي على إنستغرام طريقة غريبة للحماية من درجات الحرارة العالية.

ووفقا له، فإن استخدام الوشاح هو الطريقة الأكثر فعالية لتجنب فرط الحرارة والحر الشديد”، وكتب كوماروفسكي على إنستغرام: “قم بتبليل الوشاح بالماء ثم ضعه على الرقبة. من حيث المبدأ، يمكن استعمال أي وشاح مثل منديل. بالإضافة إلى ذلك، ينقذ الوشاح جلد الرقبة من حروق الشمس.

وأشار الطبيب أن الرقبة تحتوي على مستقبلات الضغط وتساهم في تنظيم ضغط الدم في الجسم، وعلّق: “الشخص الذي يشعر بالحرارة، ولديه وشاح مبلل حول رقبته، يشعر حقًا بالراحة”.

ويمكن أن يحمي الوشاح من الحشرات أيضا وذلك بمجرد رش طارد عليه.

وذكر كوماروفسكي، في وقت سابق، أن تناول الآيس كريم يؤثر بشكل إيجابي على جهاز المناعة، وقال إن الاستهلاك المنتظم للمنتجات الباردة تقوي مناعة تجويف الفم.

في سياق متصل، كشفت اختصاصية التغذية الروسية، إيلينا سولوماتينا، عن المشروبات الضارة خلال الطقس الحار والتي قد تؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة لشاربيها.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟