أحدث تقاليع كورونا: عربة الفيروس لتحية الأطباء في الهند



تداول مستخدمو منصات التواصل الاجتماعي، فيديو من الهند، لعربة غريبة الشكل تسير في أحد شوارع الهند، صممت على هيئة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مطلع العام الحالي ويبدو أنها مخصصة لنقل البضائع والأشخاص.

الفيديو المنتشر جاء عبر تطبيق تيك توك لشاب هندي، ولم يتم الكشف عن كيفية تصميم العربة وما الهدف من وراء تصميمها بهذا الشكل.

وحقق الفيديو منذ أن بدء في الانتشار ما يقارب الـ5 مليون مشاهدة من جميع أنحاء العالم حيث لاقى انتشار واسع.

وأعرب الكثير عن إعجابهم بفكرة العربة، التي تستهدف توعية مواطني الهند بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات ودعم خط الدفاع الأول من الأطباء وعناصر الشرطة والعاملين في ظل الأوضاع الحالية، مع ضرورة التأكيد على ضرورة التباعد الإجتماعي والاهتمام بالنظافة العامة والشخصية.