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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2542) الجمعة 26/6/2020
أخبار فلسطينية
عريقات: القانون الدولي هو الأساس لحل الصراعات الفلسطيني
كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية تعتبر قرار الضم الإسرائيلي إعلان حرب
تسجيل 34 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين
هنية: الحكم الجائر على عاصم البرغوثي وسام شرف على صدر شعبنا
"الصحة": الوضع الدوائي في قطاع غزة صعب وخطير جدًا
تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا في الخليل ورام الله والبيرة
أخبار إسرائيلية
إسرائيل تكرّم مجموعة عسكريين شاركوا في أعمال قرصنة ضد أهداف إيرانية
كتاب إسرائيلي جديد: عرفات لم يخطط لسلام مع إسرائيل بل لاستعادة فلسطين من…
نتنياهو: يجب على الجيش الإيراني مغادرة الأراضي السورية
وزير الخارجية الإسرائيلي يعارض خطة ضم الأغوار
صحيفة عبرية: الإمارات أرسلت 100 ألف جهاز فحص كورونا لـ(إسرائيل)
قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين
تقييمات اسرائيلية متضاربة إزاء تداعيات خطة الضم والرد الفلسطيني المحتمل
نتنياهو يعلن أن اسرائيل "ستوقع أول اتفاقية علنية" مع الإمارات
وفاة إسرائيلي و 668 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة
إسرائيل تستعد لفتح الجنائية الدولية تحقيقاً ضدها حول ارتكاب جرائم حرب
حجر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقائد الاستخبارات و100 ضابط وجندي آخرين
موقع عبري يزعم: رئيس الموساد التقى مع العاهل الأردني مؤخرًا
اخبار دولية
إسبانيا تدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون يورو ـ (فيديوهات)
فرنسا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب»
اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض تؤجل قراراً حول «الضم»
سيؤول وواشنطن: سندافع عن «السلام»
الصين تدعو العالم لتبني موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية
ألمانيا تتبرع بـ20 مليون يورو لدعم جهود أونروا بمواجهة كورونا
منتدى التواصل الأوروبي الفلسطيني يثمن معارضة النواب الأوروبيين لقرار الضم
مبعوث الأمم المتحدة يحذر من أن يشعل مخطط الضم الصراع الإقليمي والتطرف
أخبار عربية
قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة في حال تنفيذ ضم أراضي الضفة الغربية المحتلة المزمع
دعوة الجامعة العربية بضرورة تفعيل قرار شبكة الأمان المالية لفلسطين
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
العرب يصمون الآذان.. أكثر من أسبوع على الطلب الفلسطيني لتفعيل “شبكة الأمان المالية”…
خربة الفارسية بالأغوار.. تشتكي وباء الاحتلال والتصحر والتطهير العرقي وحقول الألغام ومخطط الضم
فلسطين.. حدة المواجهات تتصاعد في الضفة رفضا لمخططا الضم
عشرات الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” والسلطات تغلق مشفى بنابلس وتوقف صلاة الجمعة خشية…
شكنازي: الضم الإسرائيلي لن يشمل منطقة الأغوار.. وهذا يعلمه الجمي
الشرق الأوسط
فرنسا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب»
اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض تؤجل قراراً حول «الضم»
الخليج الإماراتية
اجتماعات البيت الأبيض بشأن الضم تنفضّ بلا قرار
الضم والعودة إلى المربع الأول
جوتيريس يدعو «إسرائيل» إلى التخلي عن خططها لضم أجزاء من الضفة
الشروق المصرية
إسبانيا تدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون يورو
عريقات: القانون الدولي هو الأساس لحل الصراعات الفلسطيني
منظمة فلسطينية: 95% من المعتقلين لدى إسرائيل يتعرضون للتعذيب
رغم الضغوط.. إصرار شعبي فلسطيني على التمسك بالأرض
الغد الأردنية
فلسطين: دعم للأغوار وتصعيد في وجه الاحتلال
الصين تدعو العالم لتبني موقف عادل تجاه القضية الفلسطينية
حرب المصطلحات “الدلالية” للمنطقة جيم في الضفة الغربية المحتلة
الشرق القطرية
صرف المنحة القطرية في غزة غداً
"القسّام": قرار الضم إعلان حرب على الفلسطينيين
صحيفة إسرائيلية: خطة الضم تبدأ من مستوطنة معاليه أدوميم
هل تسرع إسرائيل خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية قبل رحيل دونالد ترامب؟
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
أبو عبيدة: المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على شعبنا
160وفاة و2264 إصابة و1284 حالة تعاف في صفوف الجاليات الفلسطينية
الاحتلال يسجل أعلى حصيلة إصابات بكورونا منذ مطلع أبريل
مصرع مواطن وإصابة 3 آخرين بحادث سير وسط قطاع غزة
الاحتلال يبعد حارسين وفتاة عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر
الأسير هشام قاضي من الخليل يتنسم عبير الحرية
محكمة السلطة في طولكرم تمدد توقيف الصحفي الساعي 7 أيام
والدة الأسير عاصم البرغوثي: ثقتنا بالله والمقاومة في تحرير الأسرى
القدس المحلية
الفرا: البرلمان البلجيكي يصوّت على مشروع قرار لاتخاذ إجراءات تنفيذها
محافظ الخليل يقرر تمديد إغلاق المحافظة لـ 48 ساعة إضافية
أهلها ممنوعون حتى من إقامة حمام.. "خربة جبعيت" في مواجهة الاستيطان والضم
النقابة تحذر من المساس بالصحفيين ووسائل الاعلام
الاحتلال يعلن المزيد من المساحات كـ "أراضي دولة" تمهيداً لضمها
التماس لتطبيق قانون التأمين الوطني على الخاضعين للَم الشمل
الحكومة تقرّ مشاريع تنموية في غور الأردن بعشرة ملايين دولار
مستوطنو "ايتسهار" يضعون بيتين متنقلين في أراضي مادما جنوب نابلس
الحياة الجديدة
رام الله: الشرطة تسحب 23 رخصة قيادة وتغلق مقهيين
400 شاب إسرائيلي يوقّعون على عريضة ضد خطة الضم
الاحتلال يبعد حارسين وفتاة عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر
الطراونة: على من يريد السلام ويؤمن بالقانون الدولي رفض خطة الضم
برعاية رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية دعم اسباني بقيمة 100 مليون يورو
بحضور رئيس الوزراء: إطلاق مشروع التأهيل والتشغيل للمهندسين
الأيام
اجتماعات البيت الأبيض لم تحسم الموقف الأميركي من كيفية وموعد تنفيذ الضم
إسرائيل قد تبدأ تنفيذ المخطط بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"
إسرائيل تترقب قراراً للمحكمة الجنائية الدولية خلال أيام قد يفتح التحقيق...
»تسجيل 54 إصابة بكورونا في محافظات عدة وإغلاق مخيم عايدة والمستشفى الوطني...
وكالة صفا
شاليط يظهر على الإعلام في الذكرى السنوية لاختطافه
حماس تطالب بالتحقيق في مقتل مقدسي على يد أجهزة السلطة
الاحتلال يفرج عن الأسير علوي من رام الله
تصريحات القسام تستحوذ على اهتمام بالغ فلسطينيًا
"حريّة": قتل العموري نتيجة مباشرة لتغوّل السلطة التنفيذية بالضفة
دعوة لتشكيل لجنة تحقيق بمقتل شاب بالقدس
وقفة برفح في ذكرى عملية "الوهم المتبدد"
الكيلة: 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالخليل ورام الله
إغلاق مخيم عايدة لظهور إصابات بكورونا
اتفاقية لتبادل المعلومات بين بلدية غزة وشركة الكهرباء
وكالة الرأي الفلسطينية
رؤساء بلديات الخليل يطالبون الصحة بإعلانها محافظة منكوبة
كتب مدير التحرير | قرار الضم وقرارات الردع والمواجهة
سرقة 50 ألف دولار من خزنة لاستخبارات الاحتلال
18% من أسرى غزة بسجون الاحتلال يعانون أمراضًا مزمنة
بداية خانيونس تدين متهماً في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة”
الشرطة تفتتح المقر الجديد لمركز شرطة "الشيخ رضوان"
فلسطين اليوم
تسجيل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل ورام الله والبيرة
الرابط الرسمي : تفعيل رابط فحص المنحة القطرية عن شهر 6-2020
6 منازل في القدس خلال يومين ..الاحتلال يهدم منزلين في بلدة عناتا في القدس المحتلة
تمديد قرار اغلاق الخليل جراء فيروس كورونا
لافي: المواقع العبرية صاغت عناوينها بعبارة "الضم إعلان حرب"
محافظ الخليل يعلن إغلاق بيت "الروش الفوقا" لخمس أيام بسبب "كورونا"
دخول عشرات الجنود والضباط الاسرائيليين الحجر الصحي بسبب "كورونا"
سما نيوز
قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين
تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله
غانتس يعلق على تصريحات "ابو عبيدة": أذكر قادة حماس أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان
مصدر امريكي: جلسة المباحثات الامريكية انتهت دون قرار بشأن الضم..
موقع امريكي يكشف: قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة..
189 عضوا في مجلس النواب الأميركي يعربون عن قلقهم من مخططات الضم
الطراونة: على من يريد السلام ويؤمن بالقانون الدولي رفض خطة الضم
مجدلاني: نبذل جهودا كبيرة مع الاشتراكية الدولية لبناء جبهة دولية رافضة للضم
عبد الهادي يطلع العطاري وقيس على تطورات القضية الفلسطينية في ظل محاولات تصفيتها
القائمة المشتركة تطلب من الحزب الديمقراطي الأميركي وقف خطة الضم
التماس لتطبيق قانون التأمين الوطني على الخاضعين للَم الشمل
عرب 48
التماس لمنح الضمان الاجتماعي للفلسطينيين المتزوجين داخل الخط الأخضر
حماس: المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب
اعتقالات بطولكرم والقدس والاحتلال يعيق تنقل المواطنين بسلفيت
تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا بالخليل ونابلس وبيت لحم
وكالة وفا
إصابة مواطن برضوض في اعتداء للمستوطنين جنوب ن
محافظ الخليل يقرر تمديد إغلاق المحافظة لـ 48 .
حدث في مثل هذا اليوم
- 26 حزيران (يونيو)
- 2004م جريمة اغتيال جبانة قامت بها الطائرات الإسرائيلية حيث قامت بقصف موقع في مدينة نابلس القديمة كان يتواجد به مقاومون من كتائب شهداء الأقصى وعلى رأسهم قائد كتائب شهداء الأقصى في الضفة الغربية نايف أبو شرخ وزملاؤه السبعة وهم جعفر محمد نبيل ورزق المصري وسامر عكوب وسعيد الواوي وعمر مسمار ووجدي القدومي وفادي البهتي.
- 1994م إسرائيل ترفض السماح لـ 112ممن كوادر منظمة التحرير الفلسطينية بالعودة إلى قطاع غزة.
- 1982م أصدرت الجمعية العامة القرار رقم "5" في الدورة الاستثنائية الطارئة السابعة الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار في لبنان وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية.
- 1982م الولايات المتحدة تستخدم حق النقض "فيتو" لمنع صدور قرار من مجلس الأمن الدولي, يدعو إلى انسحاب محدود للقوات الإسرائيلية, وقوات منظمة التحرير الفلسطينية, من العاصمة اللبنانية بيروت.
- 1974م رفع العلم السوري على مدينة القنيطرة بعد استعادتها من إسرائيل (احتلت في حزيران/ يونيو 1967).
- 1972م مجلس الأمن يصدر القرار رقم (316) يدين هجمات إسرائيل على لبنان، ويطالبها بان تطلق فورا سراح رجال الجيش والأمن والسوريين واللبنانيين المخطوفين.