غزة-الرأي

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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2542) الجمعة 26/6/2020

أخبار فلسطينية﻿

عريقات: القانون الدولي هو الأساس لحل الصراعات الفلسطيني

كتائب القسام: المقاومة الفلسطينية تعتبر قرار الضم الإسرائيلي إعلان حرب

تسجيل 20 إصابة جديدة بكورونا في الخليل ورام الله والبيرة

أخبار إسرائيلية

إسرائيل تكرّم مجموعة عسكريين شاركوا في أعمال قرصنة ضد أهداف إيرانية

كتاب إسرائيلي جديد: عرفات لم يخطط لسلام مع إسرائيل بل لاستعادة فلسطين من …

نتنياهو: يجب على الجيش الإيراني مغادرة الأراضي السورية

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

تقييمات اسرائيلية متضاربة إزاء تداعيات خطة الضم والرد الفلسطيني المحتمل

نتنياهو يعلن أن اسرائيل "ستوقع أول اتفاقية علنية" مع الإمارات

وفاة إسرائيلي و 668 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

إسرائيل تستعد لفتح الجنائية الدولية تحقيقاً ضدها حول ارتكاب جرائم حرب

حجر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي وقائد الاستخبارات و100 ضابط وجندي آخرين

موقع عبري يزعم: رئيس الموساد التقى مع العاهل الأردني مؤخرًا

اخبار دولية

إسبانيا تدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون يورو ـ (فيديوهات)

فرنسا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب»

اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض تؤجل قراراً حول «الضم»

سيؤول وواشنطن: سندافع عن «السلام»

مبعوث الأمم المتحدة يحذر من أن يشعل مخطط الضم الصراع الإقليمي والتطرف

أخبار عربية

دعوة الجامعة العربية بضرورة تفعيل قرار شبكة الأمان المالية لفلسطين

الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /

الصحف العربية

القدس العربي

العرب يصمون الآذان.. أكثر من أسبوع على الطلب الفلسطيني لتفعيل “شبكة الأمان المالية”…

خربة الفارسية بالأغوار.. تشتكي وباء الاحتلال والتصحر والتطهير العرقي وحقول الألغام ومخطط الضم

فلسطين.. حدة المواجهات تتصاعد في الضفة رفضا لمخططا الضم

عشرات الإصابات الجديدة بفيروس “كورونا” والسلطات تغلق مشفى بنابلس وتوقف صلاة الجمعة خشية…

شكنازي: الضم الإسرائيلي لن يشمل منطقة الأغوار.. وهذا يعلمه الجمي

الشرق الأوسط

فرنسا: الاعتراف بالدولة الفلسطينية «في الوقت المناسب»

اجتماعات مكثفة في البيت الأبيض تؤجل قراراً حول «الضم»

الخليج الإماراتية

اجتماعات البيت الأبيض بشأن الضم تنفضّ بلا قرار

الضم والعودة إلى المربع الأول

جوتيريس يدعو «إسرائيل» إلى التخلي عن خططها لضم أجزاء من الضفة

الشروق المصرية

إسبانيا تدعم السلطة الفلسطينية بقيمة 100 مليون يورو

عريقات: القانون الدولي هو الأساس لحل الصراعات الفلسطيني

منظمة فلسطينية: 95% من المعتقلين لدى إسرائيل يتعرضون للتعذيب

رغم الضغوط.. إصرار شعبي فلسطيني على التمسك بالأرض

الغد الأردنية

الشرق القطرية

الصحف المحلية

فلسطين اون لاين

القدس المحلية

محافظ الخليل يقرر تمديد إغلاق المحافظة لـ 48 ساعة إضافية

أهلها ممنوعون حتى من إقامة حمام.. "خربة جبعيت" في مواجهة الاستيطان والضم

النقابة تحذر من المساس بالصحفيين ووسائل الاعلام

الاحتلال يعلن المزيد من المساحات كـ "أراضي دولة" تمهيداً لضمها

التماس لتطبيق قانون التأمين الوطني على الخاضعين للَم الشمل

الحكومة تقرّ مشاريع تنموية في غور الأردن بعشرة ملايين دولار

مستوطنو "ايتسهار" يضعون بيتين متنقلين في أراضي مادما جنوب نابلس

الحياة الجديدة

رام الله: الشرطة تسحب 23 رخصة قيادة وتغلق مقهيين

400 شاب إسرائيلي يوقّعون على عريضة ضد خطة الضم

الاحتلال يبعد حارسين وفتاة عن "الأقصى" لمدة 6 أشهر

الطراونة: على من يريد السلام ويؤمن بالقانون الدولي رفض خطة الضم

برعاية رئيس الوزراء: توقيع اتفاقية دعم اسباني بقيمة 100 مليون يورو

بحضور رئيس الوزراء: إطلاق مشروع التأهيل والتشغيل للمهندسين

​الأيام

اجتماعات البيت الأبيض لم تحسم الموقف الأميركي من كيفية وموعد تنفيذ الضم

إسرائيل قد تبدأ تنفيذ المخطط بضم مستوطنة "معاليه أدوميم"

إسرائيل تترقب قراراً للمحكمة الجنائية الدولية خلال أيام قد يفتح التحقيق...

»تسجيل 54 إصابة بكورونا في محافظات عدة وإغلاق مخيم عايدة والمستشفى الوطني...

وكالة صفا

شاليط يظهر على الإعلام في الذكرى السنوية لاختطافه

حماس تطالب بالتحقيق في مقتل مقدسي على يد أجهزة السلطة

الاحتلال يفرج عن الأسير علوي من رام الله

تصريحات القسام تستحوذ على اهتمام بالغ فلسطينيًا

"حريّة": قتل العموري نتيجة مباشرة لتغوّل السلطة التنفيذية بالضفة

دعوة لتشكيل لجنة تحقيق بمقتل شاب بالقدس

وقفة برفح في ذكرى عملية "الوهم المتبدد"

الكيلة: 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا بالخليل ورام الله

إغلاق مخيم عايدة لظهور إصابات بكورونا

اتفاقية لتبادل المعلومات بين بلدية غزة وشركة الكهرباء

وكالة الرأي الفلسطينية

” خانيونس بداية تدين متهماً في قضية “حيازة واتجار مواد مخدرة

فلسطين اليوم

تسجيل 20 إصابة جديدة بـ"كورونا" في الخليل ورام الله والبيرة

سما نيوز

قناة عبرية: السلطة الفلسطينية رفضت وساطة دولية لعقد أي لقاء مع الإسرائيليين

تسجيل 20 إصابة جديدة بفيروس كورونا في الخليل ورام الله

غانتس يعلق على تصريحات "ابو عبيدة": أذكر قادة حماس أنهم سيكونون أول من يدفع ثمن أي عدوان

مصدر امريكي: جلسة المباحثات الامريكية انتهت دون قرار بشأن الضم..

موقع امريكي يكشف: قطر أبلغت إسرائيل عزمها قطع الأموال عن غزة..

عرب 48

التماس لمنح الضمان الاجتماعي للفلسطينيين المتزوجين داخل الخط الأخضر

حماس: المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب

اعتقالات بطولكرم والقدس والاحتلال يعيق تنقل المواطنين بسلفيت

تسجيل 34 إصابة جديدة بكورونا بالخليل ونابلس وبيت لحم

وكالة وفا

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