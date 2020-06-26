بلدية خان يونس والعمل التطوعي يتفقدان سير العمل لدى طواقم الإنقاذ البحري

غزة-الرأي

أجرى وفد من بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة، وبالتعاون مع دائرة العمل التطوعي بالمحافظة جولة ميدانية لتفقد سير العمل لدى طواقم الإنقاذ البحري خلال موسم الاصطياف، وذلك للتأكد من اتباع إجراءات الوقاية والسلامة والجهوزية التامة.

وشارك في الجولة نائب رئيس البلدية د. مازن الشيخ، وعضو المجلس البلدي أ. مروان أبو شمالة، ومدير دائرة الصحة والبيئة د. يوسف شبير، ورئيس لجنة حي الأمل د. محمود كلاب، ومسئول الإعلام في لجنة العمل التطوعي أ. حامد أبو علوان، وعضو اللجنة أ. باسل عواد.

ويأتي تنفيذ الجولة للاطمئنان على سير العمل في الإنقاذ البحري خلال موسم الاصطياف وضمن الإجراءات المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك للاستماع إلى احتياجات فريق العمل ومتطلباتهم.

وخلال الجولة شدد الوفد على أهمية الاستمرار في جهوزية الطواقم للحفاظ على سلامة المواطنين، كما وعد نائب رئيس البلدية بتوفير بعض الاحتياجات اللازمة والطارئة لضمان سلامة وأمن المصطافين.