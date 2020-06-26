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المدهون وجودة الأداء الحكومي يناقشان المبادرات المساهمة بتحسين الخدمات العدلية

26 حزيران / يونيو 2020 10:38

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غزة-الرأي

ناقش النائب العام المستشارضياء الدين المدهون، مع مدير عام جودة الأداء الحكومي د.كمال محفوظ، آليات تنفيذ المبادرات والمشاريع التي تُسهم بتحسين جودة الخدمات العدلية للمواطن الفلسطيني، والآثار الإيجابية لتحفيزي الموظفين، وتنفيذ دليل النيابة المتميزة، وتطبيق مشروع مراقبة سلوك المجرمين، وآثاره في إعادة تأهيلهم وتقويم سلوكهم وإصلاحهم ودمجهم في المجتمع.

وقد شارك جلسة النقاش، رئيس ديوان النائب العام المستشارمحمد مراد، ومدير عام النيابة العامة د.ماهر المصري، ومنسق المبادرات والمشاريع بجودة العمل الحكومي أ.محمد أبو شمالة، ومدير وحدة التخطيط والتطوير بالنيابة العامة أ.خالد السقا.

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