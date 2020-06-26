بلدية خان يونس تشارك شبكة التحويلات خطتها التشغيلية خلال جائحة كورونا

غزة-الرأي

شاركت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة في اجتماع شبكة التحويلات وذلك لمناقشة الخطة التشغيلية المعتمدة والمعمول بها خلال جائحة كورونا، حيث تم عقد الاجتماع في مكتب الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان.

ومثل وفد البلدية مسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت، ومن دائرة العلاقات العامة أ. أسماء لقان.

وتضمنت أجندة الاجتماع استعراض عدة ملفات شملت تأثير فيروس كورونا على الجمعيات والمؤسسات، ومدى التعاطي مع هذه الأزمة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في خضم انتشار فيروس كوفيد- 19، واستعراض الجهود والاستجابات الفورية ومتوسطة المدى، وتحديات اليوم والاستعداد للغد.

وتخلل الاجتماع مداخلات من المشاركين، وممثلون عن الجمعيات الخيرية والهيئات الأهلية لاستعراض أهدافهم ومهامهم وخطتهم التشغيلية.

من جهتها، طرحت شعت جملة من مشاريع البلدية وجهودها المبذولة خلال الفترة الماضية لخدمة المواطنين كافة لا سيما ذوي الإعاقة في ظل استمرار الجائحة، بالإضافة إلى إطلاع أعضاء الشبكة على مجموعة المشاريع والبرامج التي سيتم تنفيذها قريبًا.

واختتم الاجتماع بمجموعة من التوصيات أهمها نشر مفاهيم التوعية والإرشادات والدعم الاجتماعي، وتعزيز الإجراءات الاحترازية منعًا لتفشي الفايروس، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع تلك الإجراءات.