وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس تشارك شبكة التحويلات خطتها التشغيلية خلال جائحة كورونا وكالة الرأي الفلسطينية المدهون وجودة الأداء الحكومي يناقشان المبادرات المساهمة بتحسين الخدمات العدلية وكالة الرأي الفلسطينية لجنة التفتيش على السجون بوزارة العدل تزور مركز شرطة مدينة خانيونس وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والعمل التطوعي يتفقدان سير العمل لدى طواقم الإنقاذ البحري وكالة الرأي الفلسطينية النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2542) الجمعة 26/6/2020 وكالة الرأي الفلسطينية إسرائيل قد تبدأ بتنفيذ مخطط ضم مستوطنة "معاليه أدوميم" خلال تموز وكالة الرأي الفلسطينية إصابة مواطن في اعتداء للمستوطنين في بلدة دوما وكالة الرأي الفلسطينية أحدث تقاليع كورونا: عربة الفيروس لتحية الأطباء في الهند وكالة الرأي الفلسطينية أحدث تقاليع كورونا: عربة الفيروس لتحية الأطباء في الهند وكالة الرأي الفلسطينية طبيب يكشف طريقة غريبة للحماية من الحر الشديد
أخبار » الأخبار الفلسطينية

القسام ينعى أحد عناصره توفى إثر سكتة قلبية مفاجئة

26 حزيران / يونيو 2020 11:05

1
1

غزة-الرأي

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح الجمعة، أحد عناصرها الذي قالت إنه توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت الكتائب في بيان  وصل "الرأي " نسخة عنه: "نزف إلى العلا فارسًا من فرساننا الميامين وهو: الشهيد القسامي المجاهد عبد السلام أحمد محمد أبو نادي (42عاما) من مسجد عمر بن الخطاب بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

وأوضحت أن أبو نادي توفي اليوم إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدا".

وسألت القسام في بيانها من الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟