القسام ينعى أحد عناصره توفى إثر سكتة قلبية مفاجئة

غزة-الرأي

نعت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس صباح الجمعة، أحد عناصرها الذي قالت إنه توفي إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وقالت الكتائب في بيان وصل "الرأي " نسخة عنه: "نزف إلى العلا فارسًا من فرساننا الميامين وهو: الشهيد القسامي المجاهد عبد السلام أحمد محمد أبو نادي (42عاما) من مسجد عمر بن الخطاب بحي الشيخ رضوان شمال مدينة غزة".

وأوضحت أن أبو نادي توفي اليوم إثر سكتة قلبية مفاجئة.

وأضافت: "ليمضي إلى ربه بعد حياةٍ مباركةٍ حافلةٍ بالعطاء والجهاد والتضحية والرباط في سبيل الله، نحسبه من الشهداء الأبرار الأطهار ولا نزكي على الله أحدا".

وسألت القسام في بيانها من الله أن يتقبله في الشهداء، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله جميل الصبر وحسن العزاء.