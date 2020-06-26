الصحة برام الله : تسجيل 132 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية

أعلنت وزيرة الصحة في حكومة رام الله مي الكيلة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 132 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات لـ 1720 إصابة.

وأوضحت كيلة أن 94 إصابة سُجلت في محافظة الخليل، و6 إصابات بمحافظة رام الله والبيرة، وإصابتين في محافظة القدس، وإصابتين في محافظة جنين، وإصابتين في محافظة أريحا، و5 إصابات في محافظة نابلس، وإصابة واحدة في محافظة طولكرم، و 19 إصابة في محافظة بيت لحم، بالإضافة لإصابة واحدة في محافظة سلفيت.

وبينت أنه من بين الإصابات، 11 إصابة في صفوف القادمين من جمهورية مصر العربية يوم أمس عبر معبر الكرامة.

وأشارت الوزيرة إلى إن حالات التعافي، بلغت 620 حالة، واستقرار عدد الوفيات على 5، أما الحالات النشطة بالفيروس، فوصلت لـ 1095