التعليم تكرم الطالب الفائز بمسابقة تحدي الكورونا

غزة-الرأي

كرّمت وزارة التربية و التعليم العالي الطالب محمد علي عجور من مدرسة المعتصم بالله – مديرية غرب غزة والذي فاز في مسابقة ” تحدي الكورونا ” التي نظمتها الإدارة العامة للصحة المدرسية بالوزارة بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

و تضمنت المسابقة تقديم مشاركات عبارة عن فيديوهات قصيرة تشتمل على رسائل صحية حول سُبل الوقاية من فيروس كورونا من خلال الاهتمام بالمحاور الأساسية مثل النظافة الشخصية والتغذية السليمة والتباعد الاجتماعي بالإضافة إلى الاستغلال الأمثل لأوقات الحجر المنزلي .

و حصل الطالب عجور على المركز الثالث على مستوى فلسطين من بين 914 مشاركة من كافة مديريات التربية و التعليم في قطاع غزة و الضفة الغربية ، حيث أنجز الطالب عجور فيديو مميز حول نصائح وارشادات للوقاية من فيروس كورونا وكيفية استغلال أوقات الحجر المنزلي.

وقدّمت الوزارة التهنئة لجميع الفائزين والمشاركين في المسابقة من الضفة وغزة.

وتأتي المسابقة ضمن عدة أنشطة توعوية نفذتها الادارة العامة للصحة المدرسية بالتعاون مع العديد من المؤسسات الدولية والمحلية لمواجهة جائحة فيروس كوفيد 19، و لنشر الوعي الصحي بين الطلبة و وذويهم و المجتمع ككل.