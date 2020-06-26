مدير الطوارىء يبحث تأمين نقل المرضى المنومين داخل وخارج المستشفيات

غزة-الرأي

بحث د.اياد أبو كرش مدير الطوارىء والعنايات المركزة بالادارة العامة للمستشفيات تأمين نقل المرضى المنومين داخل و خارج المستشفيات،و ذلك خلال لقائه بوفد من الادارة العامة للتمريض و الادارة العامة للاسعاف والطوارىء ،و ذلك بحضور مدير الشئون الادارية والمالية أ.سائد أبو عطا.

و ناقش د.إياد وضع سياسات للتعامل مع نقل المريض داخل مرافق المستشفى ومن مستشفى لآخر أو الى مركز طبى.

و تم الاتفاق على وضع سياسات تضمن النقل الطبى الآمن للمرضى المنومين داخل وخارج المستشفى في حال طلب اجراء فحوصات طبية أو استشارات طبية و توفير وسيلة نقل آمنة مدعمة بطاقم طبى.

ويأتى هذا اللقاء عقب سلسة لقاءات ميدانية سابقة للاطلاع على آليات تطبيق وتنفيذ هذه السياسات لضمان خدمة نقل للمرضى بطريقة آمنة وذات جودة.

