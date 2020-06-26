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بلدية خان يونس والاوقاف تبحثان التعاون المشترك

26 حزيران / يونيو 2020 12:14

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غزة-الرأي

بحث رئيس بلدية خان يونس م. علاء الدين البطة، مع وفد من دائرة الوعظ والإرشاد في وزارة الأوقاف والشئون الدينية سبل تعزيز التعاون المشترك  وإنجاح الأعمال التي تخدم الفئات المجتمعية كافة بما يعود بالفائدة على أبناء شعبنا في ظل الظروف الحالية، ومن أهمها تعزيز السلوك القيمي لربات البيوت والتوعية المجتمعية وتعزيز ثقافة المحافظة على الممتلكات العامة.

وكان م. البطة وبمشاركة كلٍ من مدير العلاقات العامة أ. عماد الأغا، ومُسير دائرة المشاريع م. موسى الأخرس، ومسئولة وحدة المرأة والطفل أ. تغريد شعت قد استقبلوا وفد الأوقاف الذي ضم كل من الواعظتين أ. هالة العصار، أ. هدى أبو معنية، والمشرفة أ. آيات الغلبان.

وخلال اللقاء أكد م. البطة على متانة العلاقات الثنائية التي تربط بلدية خان يونس بوزارة الأوقاف والتي أثمرت على تنفيذ عدة برامج ومبادرات مجتمعية ساعدت في تعزيز الثقافات الإبداعية والتطوعية لدى شرائح واسعة من مجتمعنا الفلسطيني.

وأشار إلى أن البلدية تواصل جهودها في خدمة كافة قطاعات المجتمع بما يحقق الأهداف المنشودة، مبيناً أهمية تلك المساعي في  تأصيل الثقافة التقويمية من أجل خدمة المصلحة العامة.

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