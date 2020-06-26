كوكبة من معلمى العلوم بمديرية شرق غزة يشاركوا بلقاءات تدريبية عبر زووم

غزة-الرأي

شاركت كوكبة من معلمى العلوم بمديرية تعليم شرق غزة و بحضور قامات تربوية و خبراء تربويين علي مستوى فلسطين و الوطن العربي وممثلين عن وزارة التربية و التعليم في الضفة و غزة و عبر برنامج زووم شاركت بالعديد من اللقاءات التدريبية حول التعليم عن بعد و تأتى هذه اللقاءات التي قام بتنظيمها ملتقي معلمي العلوم الالكتروني الأول في فلسطين لتطوير قدرات المشاركين و لضمان عدم توفف المسيرة التعليمية لا سيما في ظل جائحة كورونا و تمحورت اللقاءات التي قام بتنفيذها خبراء تربويين من فلسطين و الوطن العربي حول التعليم عن بعد و استخدام متصات التعليم عن بعد و ادارة الصفوف الافتراضية و غيرها من الموضوعات المختلفة.

بدوره ، اعرب أ. هانى المبحوح معلم علوم بمدرسة أسعد الصفطاوي للبنين و أحد المشاركين باللقاءات عن سعادته بانضمامه للملتقى و مشاركته بهذه اللقاءات الهادفة مؤكدا علي مدى استفادته منها هو و زملائه المعلمين .

و بين أ. المبحوح انه تم خلال هذه اللقاءات تدريبهم علي استخدام منصات التعليم عن بعد و كيفية توظيف هذه المنصات في تعليم العلوم و المواد الأخرى و استثمارها في التعليم عن بعد بالاضافة الى تدريبهم علي ادارة الصفوف الافتراضية و الصف المقلوب و غيرها من الموضوعات و توجه المبحوح بالشكر الجزيل لمؤسس الملتقى أ. اياد الياس ربيع علي جهوده لتنظيم هذه اللقاءات التي جمعت كوكبة من معلمي الوطن.

يشار أن معلمي العلوم المشاركين بهذه اللقاءات من شرق غزة هم: أ. هاني المبحوح من مدرسة أسعد الصفطاوي ، أ. بثينة الخولي من مدرسة فهد الصباح الأساسية ، أ. بشير الرش من مدرسة صفد ،أ. نجلاء أبو راس و أ. روند النخالة من مدرسة شعبان الريس ، أ. نبيلة حبيب من مدرسة صبحي أبو كرش ،أ. سماح التتر من مدرسة بدر الأساسية .