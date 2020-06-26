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"مكافحة كورونا بالقدس تسجل 71 إصابة بكورونا خلال أسبوعين

26 حزيران / يونيو 2020 12:30

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غزة-الرأي

صرح عضو وحدة مكافحة كورونا القدس علي الجبريني، أنه تم تسجيل 71 إصابة بفيروس كورونا منذ أسبوعين في مدينة القدس، من بينها 36 إصابة فقط خلال اليومين الماضيين.

وأضاف الجبريني: إن "معظم الإصابات سُجلت في مناسبات الأفراح التي تقام في الصالات والقاعات دون مراعاة لشروط السلامة التي حددتها وزارة الصحة، وهو أمر خطير ينذر بوقوع المزيد من الإصابات، نظراً لاتساع خارطة المخالطين".

وتعتبر منطقة بيت حنينا، الأكثر عرضة للإصابات، حيث وصلت إلى 35 حالة، كما تتوزع الإصابات على أحياء أخرى في المدينة، وأهمها، كفر عقب، وسلوان، ومخيم شعفاط، وواد الجوز التي شهدت تسجيل إصابات سابقة، في حين عادت الإصابات مجدداً لعدة أحياء كانت خالية من الفيروس، مثل البلدة القديمة والعيسوية وجبل الزيتون وبيت صفافا.

كما أوضح الجيريني أنه تم تحويل 3 إصابات جديدة إلى المستشفيات، ليرتفع عدد الإصابات في المستشفيات إلى 6 إصابات.

وتناشد وزارة الصحة المجتمع المقدسي ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية وارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الاجتماعي باستمرار، حرصاً على سلامة الجميع.

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