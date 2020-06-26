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الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة على أراضي بلدة حارس

26 حزيران / يونيو 2020 03:00

الاحتلال يمنع صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة
الاحتلال يمنع صلاة الجمعة في أراضي حارس المهددة

غزة- الرأي:

منعت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، العشرات من أهالي بلدة حارس غرب سلفيت، من إقامة صلاة الجمعة في أراضيهم المهددة بالمصادرة.

وقامت قوات الاحتلال، منذ صباح اليوم بإغلاق مداخل القرية وأقامت حاجزا عسكريا على المدخل الغربي لها، ومنعت وصول نشطاء هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وفعاليات محافظة سلفيت الذين وصلوا حارس لمساندة أهاليها في وجه ما تتعرض له من اعتداءات واستيطان، خاصة منطقة خربة أبو العلا.

وذكرت مصادر محلية، أن المشاركين أقاموا صلاة الجمعة على المدخل الغربي للبلدة بالقرب من الحاجز العسكري.

يُشار إلى أن أهالي حارس وبمساندة هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وحرفة فتح وفعاليات محافظة سلفيت، يقيمون الصلاة في أراضي البلدة المهددة بالاستيلاء عليها للأسبوع الخامس على التوالي.

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