مصرع مواطن جراء حادث سير في الخليل

الضفة المحتلة-الرأي:

لقي مواطن "60 عاما" مصرعه، اليوم الجمعة، جراء تعرضه لحادث دعس من قبل شاحنة في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطن وصل المستشفى الأهلي متوفيا، وتم التحفظ على السائق وإبلاغ النيابة العامة والمباشرة بالتحقيق من قبل شرطة المرور.