وكالة الرأي الفلسطينية أربعة أسرى يدخلون أعوامًا جديدة في الأسر وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يمنع إقامة صلاة الجمعة على أراضي بلدة حارس وكالة الرأي الفلسطينية "مكافحة كورونا بالقدس تسجل 71 إصابة بكورونا خلال أسبوعين وكالة الرأي الفلسطينية كوكبة من معلمى العلوم بمديرية شرق غزة يشاركوا بلقاءات تدريبية عبر زووم وكالة الرأي الفلسطينية بلدية خان يونس والاوقاف تبحثان التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية مدير الطوارىء يبحث تأمين نقل المرضى المنومين داخل وخارج المستشفيات وكالة الرأي الفلسطينية بلدية بيت لاهيا وجامعة غزة يبحثان سبل التعاون المشترك وكالة الرأي الفلسطينية التعليم تكرم الطالب الفائز بمسابقة تحدي الكورونا وكالة الرأي الفلسطينية الصحة برام الله : تسجيل 132 إصابة بفيروس كورونا في الضفة الغربية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يعتقل مواطنين احدهما اسير محرر بنابلس
أخبار » الأخبار الفلسطينية

مصرع مواطن جراء حادث سير في الخليل

26 حزيران / يونيو 2020 03:28

الضفة المحتلة-الرأي:

لقي مواطن "60 عاما" مصرعه، اليوم الجمعة، جراء تعرضه لحادث دعس من قبل شاحنة في مدينة الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن المواطن وصل المستشفى الأهلي متوفيا، وتم التحفظ على السائق وإبلاغ النيابة العامة والمباشرة بالتحقيق من قبل شرطة المرور.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

جمعية قوافل الخير تفتتح بئراً و محطة تحليـة مياه "ذو النورين" في خانيونس

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟