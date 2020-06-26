صحة رام الله: الحالة الصحية لـ9 حالات كورونا خطرة

الضفة المحتلة-الرأي:

ذكرت وزارة الصحة برام الله أن عدد الحالات الخطرة جراء فيروس كورونا بلغ لغاية هذه الساعة 9 حالات.

وأشارت في بيان لها، أن الحالات الخطرة موجودة في الخليل وبيت لحم، منها 5 حالات في العناية المكثفة في الخليل، إحداها حرجة مشبوكة بجهاز التنفس الاصطناعي، إضافة لـ3 حالات في العناية المتوسطة دون وصلها بالاكسجين، وحالة خطرة في محافظة بيت لحم موصولة بالأكسجين.

وأوضحت أن الأعراض التي تظهر على الحالات الخطرة تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة، وضيق شديد في التنفس، وعدم القدرة على الحركة، وارتفاع كبير في سرعة نبضات القلب.