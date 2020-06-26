حماس بخان يونس تنظم مسيرةً حاشدةً رفضاً لقرار الضم

غزة- الرأي:

نظمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" في خان يونس مسيرة جماهرية حاشدة ظهر اليوم الجمعة بعنوان "لا لضم الضفة والأغوار" ضمن سلسلة فعاليات الحركة في مواجهة مخططات الضم.

وأكد عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" صلاح البردويل، أن صراعنا مع العدو ليس صراعا مجزءا أو صراعا على الحدود، بل هو صراع وجودي، مشدداً على أنه لا مكان للعدو على ذرة تراب من أرضنا الفلسطينية، وسنعمل على دحره منها.

وقال البردويل خلال كلمته في المسيرة إن العدو ينتهز فرصة التطبيع مع بعض الأنظمة العربية، وحالة التشرذم العربي، وسلوك السلطة المخزي على مدار السنوات، ليقوم بمزيد من الإجراءات، ويقدم على جرائم جديدة بما فيها قرار الضم.

وعبّر البردويل عن رفض حركة حماس لقرار الضم الإسرائيلي، مؤكداً أن هذه الجريمة لن تمر، وأن العدو يفتح على نفسه بابًا من أبواب الصراع الجديد.

ودعا إلى توحيد الصف ورص الجهود على منطق مقاومة هذا العدو، مبيناً أنه لا مجال لمزيد من المفاوضات أو المراهنات الجديدة على الاحتلال.

كما دعا البردويل إلى وحدة الصف على أساس الشراكة الفلسطينية، وليس على أساس التبعية لمن أودى بالقضية الفلسطينية وفرط بالحقوق.

وشارك عشرات الآلاف من أبناء مدينة خان يونس في المسيرة الجماهرية التي دعت إليها حركة حماس، وجابت شوارع المدينة المختلفة.