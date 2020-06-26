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حماس: الوحدة الوطنية هي الخيار الأمثل لمواجهة الضم

26 حزيران / يونيو 2020 07:06

وكالات-الرأي:

قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية "حماس" رأفت ناصيف إن تحصين الموقف الفلسطيني بوحدة وطنية شاملة هو الخيار الأمثل لإفشال مخططات العدو ومن يقف خلفها.

ودعا ناصيف في تصريح صحفي قيادة السلطة لالتقاط دعوة المقاومة للمواجهة الشاملة مع الاحتلال لصياغة استراتيجية وطنية تقوم على التكامل بين الضفة وغزة، وهو ما سيشكل رادعا للعدوان الإسرائيلي على أرضنا وشعبنا.

وأكد أن موقف المقاومة الذي أعلنته على لسان الناطق باسم كتائب القسام، والذي جاء في وقت حرج تمر به قضيتنا الفلسطينية ومشروعنا الوطني، هو في صلب نضال شعبنا الذي تحدى الظروف طوال عشرات السنوات، وكسر سياسة الأمر الواقع التي حاولت الصهيونية وأدواتها فرضها مرارا على شعبنا.

ودعا ناصيف جماهير شعبنا في كل أماكن تواجدها لإعلان الأول من تموز يوم غضب، والتوجه نحو الأغوار الفلسطينية والوقوف فوق أرضها، مؤكداً أن شعبنا قادر على إفشال مخطط ضم الأغوار بسواعد أبنائه الذين ما بخلوا على أرضهم ووطنهم بالغالي والنفيس.

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