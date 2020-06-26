شرطة المرور: سنتخذ كل الإجراءات اللازمة للحد من الحوادث

غزة – الرأي:

أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور بغزة، عن اتخاذها مزيداً من الإجراءات للحد من الحوادث المرورية، داعيةً السائقين إلى الالتزام بقوانين السير، ومراعاة قواعد السلامة حفاظاً على أرواح المواطنين.

وأكدت أنها ستتخذ كل الإجراءات اللازمة للحدّ من الحوادث المرورية، التي كانت السرعة الزائدة السبب الرئيس في وقوعها، بالإضافة إلى أن بعض مرتكبي هذه الحوادث لا يحملون رخصة قيادة.

وجددت شرطة المرور، تأكيدها أنها تابعت وقوع عدد من الحوادث المرورية خلال الأيام الأخيرة والتي أدت إلى وفاة خمسة مواطنين منذ مطلع شهر يونيو الجاري.

وذكرت أخر تلك الحوداث حادث يوم أمس الخميس، بوفاة أحد المواطنين على شارع الزهراء جنوب مدينة غزة في حادث سير ذاتي إثر فقدانه السيطرة على المركبة نتيجة السرعة المفرطة.

وأوضحت أن إجمالي الوفيات المُسجلة نتيجة حوادث المرور منذ مطلع العام الحالي 26 حالة وفاة، بينهم 21 طفلاً.