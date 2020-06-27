رونالدو يضيف هدف اليوفى الثانى من ركلة جزاء

أضاف النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، هدف يوفنتوس الثانى، فى شباك ضيفه فريق ليتشي، فى المباراة المقامة حاليا، على ملعب "أليانز ستاديوم"، فى افتتاح مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإيطالي، التى عادت منافساته بعد توقف طويل، استمر لأكثر من 3 أشهر، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

جاء هدف رونالدو، فى الدقيقة 62 من زمن المباراة، عن طريق ركلة جزاء، لتصبح النتيجة تقدم يوفنتوس 2 - 0، وكان ديبالا قد سجل هدف فريق السيدة العجوز الأول فى الدقيقة 53.

جدير بالذكر أن، فريق ليتشي يلعب بعشرة لاعبين، بعد طرد المدافع فابيو لوتشيونى، فى الدقيقة 31، بعد جذب لاعب يوفنتوس بينتانكور من القميص، وهو فى طريقه للإنفراد بالحارس.

ويتصدر يوفنتوس، جدول ترتيب الدورى الإيطالى برصيد 66 نقطة بفارق 4 نقاط عن لاتسيو الوصيف، فيما يحتل ليتشى المركز الثامن عشر برصيد 25 نقطة.

وبدأ يوفنتوس اللقاء بتشكيل مكون من:



حراسة المرمى: تشيزنى

الدفاع: كوادرادو - دى ليخت - بونوتشى - ماتويدى

الوسط: بيانيتش - بنتانكور - رابيو

الهجوم: بيرنارديسكى - ديبالا – رونالدو