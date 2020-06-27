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إشبيلية يقتنص تعادلًا ثمينًا من بلد الوليد في الدوري الإسباني

27 حزيران / يونيو 2020 05:09

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اقتنص إشبيليه نقطة التعادل الإيجابى 1-1، أمام ضيفه بلد الوليد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فى افتتاح الجولة الـ 32 من الدورى الإسبانى.

أنهى بلد الوليد الشوط الأول متقدما بهدف احرزه اللاعب كيكو أوليفاس فى الدقيقة 25.

فى الشوط الثانى الغى حكم اللقاء هدفا لإشبيليه احرزه منير الحدادى بعد العودة لتقنية الفيديدو، قبل أن ينجح الأرجنتينى لوكاس أوكامبوس فى تسجيل هدف التعادل للفريق الأندلسى فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء.

التعادل رفع رصيد إشبيليه إلى 54 نقطة فى المركز الرابع فى جدول ترتيب الليجا، بينما بلد الوليد فى المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.

فى سياق مختلف، أعلن كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، عن قائمة البارسا المستدعاة لخوض مواجهة مضيفه سيلتا فيجو والمقرر له غدا السبت على ملعب "بالايدوس" فى الجولة الـ 32 من الدورى الإسبانى "الليجا".

وضمت قائمة برشلونة وفقا للموقع الرسمي للنادى 23 لاعبا، حيث شهدت غياب كل الثلاثى فرانكى دى يونج وسيرجى روبرتو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلى للإصابة، وسيرجيو بوسكيتس بداعى الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما توجد 8 لاعبين شباب لتعويض الغيابات التى ضربت البارسا.

وضمت قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو كلا من:

حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا - نيتو

خط الدفاع: سيميدو - لينجليه - بيكيه - جوردى البا - جونيور فيربو - أراوخو - أومتيتى

خط الوسط: راكيتيتش - كوينكا - فيدال - آرثر - ريكى بويج - كويادو - مورير - مونشو

خط الهجوم: جريزمان - فاتى - ميسى - برايثوايت - لويس سواريز

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