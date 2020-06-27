إشبيلية يقتنص تعادلًا ثمينًا من بلد الوليد في الدوري الإسباني

اقتنص إشبيليه نقطة التعادل الإيجابى 1-1، أمام ضيفه بلد الوليد فى المباراة التى أقيمت على ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" فى افتتاح الجولة الـ 32 من الدورى الإسبانى.
أنهى بلد الوليد الشوط الأول متقدما بهدف احرزه اللاعب كيكو أوليفاس فى الدقيقة 25.
فى الشوط الثانى الغى حكم اللقاء هدفا لإشبيليه احرزه منير الحدادى بعد العودة لتقنية الفيديدو، قبل أن ينجح الأرجنتينى لوكاس أوكامبوس فى تسجيل هدف التعادل للفريق الأندلسى فى الدقيقة 83 من ركلة جزاء.
التعادل رفع رصيد إشبيليه إلى 54 نقطة فى المركز الرابع فى جدول ترتيب الليجا، بينما بلد الوليد فى المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.
فى سياق مختلف، أعلن كيكى سيتين المدير الفنى لفريق برشلونة الإسبانى، عن قائمة البارسا المستدعاة لخوض مواجهة مضيفه سيلتا فيجو والمقرر له غدا السبت على ملعب "بالايدوس" فى الجولة الـ 32 من الدورى الإسبانى "الليجا".
وضمت قائمة برشلونة وفقا للموقع الرسمي للنادى 23 لاعبا، حيث شهدت غياب كل الثلاثى فرانكى دى يونج وسيرجى روبرتو، بالإضافة إلى عثمان ديمبيلى للإصابة، وسيرجيو بوسكيتس بداعى الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء، فيما توجد 8 لاعبين شباب لتعويض الغيابات التى ضربت البارسا.
وضمت قائمة برشلونة لمواجهة سيلتا فيجو كلا من:
حراسة المرمى: تير شتيجن - اينياكى بينيا - نيتو
خط الدفاع: سيميدو - لينجليه - بيكيه - جوردى البا - جونيور فيربو - أراوخو - أومتيتى
خط الوسط: راكيتيتش - كوينكا - فيدال - آرثر - ريكى بويج - كويادو - مورير - مونشو
خط الهجوم: جريزمان - فاتى - ميسى - برايثوايت - لويس سواريز